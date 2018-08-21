Великобритания потеснила Китай в списке важнейших торговых партнеров Беларуси

При этом топ-10 партнеров в первом полугодии текущего года не претерпел изменений.

Рост в первом полугодии почти на 30% товарооборота позволил Британским островам войти в тройку важнейших торговых партнеров Беларуси. По сравнению с началом 2018 года Соединенное Королевство обошло Китай и Германию.

В целом за первое полугодие товарооборот Беларуси вырос на 20%, в том числе экспорт прирос на 19,4%, а импорт – на 20,5%. Сальдо было отрицательным – 2,411 млрд долларов. Наибольший минус принесла торговля с Россией (4 668, 9 млн долларов) и Китаем (1 252,4 млн долларов).

Напротив, Британия, являющаяся крупнейшим покупателем белорусским нефтепродуктов, заняла первое место среди стран, с которыми в этом периоде у Беларуси было положительное сальдо (1 427, 1 млн долларов). Второе место – у Украины, положительное сальдо в торговле с которой составило 1 129,1 млн долларов.

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