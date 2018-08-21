Год назад Кочанова переиграла Румаса. Отомстит ли новый премьер?

Правительство и Администрацию президента теперь возглавляют люди, которые недолюбливают друг друга.

Фото TUT.BY и sputnik.by

Год назад глава Банка развития и федерации футбола Сергей Румас получил довольно болезненное поражение. В мае он публично пошел в атаку на Олимпийском собрании, подняв в разговоре с Александром Лукашенко вопрос о том, почему ему мешают запустить футбольный телеканал.

Удивленный глава государства поднял руководителя своей Администрации: «Так я же дал поручение, почему вы не двигаете?». Наталья Кочанова заняла позицию государственных телевизионщиков, опасавшихся конкуренции. Но глава государства высказался довольно прямо: «Чтобы «Беларусь-5» зашевелился, надо туда этого щупака запустить».

В начале августа «Прессбол» сообщил, что Наталье Кочановой и вице-премьеру Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала на площадке «Сетанты Беларусь».

Владимир Бережков, помогавший главе федерации футбола с запуском телеканала, прокомментировал в Facebook новость так: «Я бы сказал, «теперь будут вынуждены» заняться. И благодарить за это нужно Румаса, который проявил недюжинные смелость и волю, преодолевая колоссальное сопротивление ближайшего окружения Лукашенко».

В итоге Бережкова уволили, а Румас спустя некоторое время заявил: «К сожалению, чиновники решили, что футбольный канал белорусам не нужен – есть «Беларусь 5». И не важно, что бюджетных денег там не планировалось – канал создавался на средства АБФФ и «Сетанты». Важно – что захотели зайти на их половину поля, создать конкуренцию за зрителя».

Чувствовалось, что Румас проигрыш в борьбе с Кочановой воспринял довольно болезненно: его авторитет был подорван. Но вот спустя год он занял кресло премьер-министра. Не исключено, что из-за довольно мелкого вопроса Кочанова нажила себе влиятельного врага.

Кстати, в 2012 году Румас ушел из вице-премьеров, в том числе, из-за того, что против него был настроен помощник президента по экономике Сергей Ткачев. Ну и где он сейчас?

Для Кочановой назначение Румаса не первая плохая новость за последнее время. За развитие Оршанского района отныне отвечает не правительство, а связка из Администрации и Управделами президента, а также Комитета госконтроля. Иными словами, Кочановой дали в нагрузку очень непростой участок работы.