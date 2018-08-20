Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу. Фотофакт

Телеграмм-канал «Радыё Свабода» опубликовал фотографию бывшего вице-премьера, который прогуливается по городу около Дроздов.

«Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу», — подписало фото Радыё Свабода. Впрочем, вряд ли выражение лица Владимира Семашко можно назвать умиротворенным.

Напомним, 18 августа Владимир Семашко был снят с должности вице-премьера, на которой находился с 28 июля 2003 года.