Пять удивительных выводов об официальных зарплатах белорусов

60% и в глаза не видели зарплату, которую Белстат выводит как среднюю по стране. И это тоже официальная статистика.

Нацбанк рассказал, сколько белорусов и какую зарплату получают. Данные по медианной зарплате озвучила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева 20 августа на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, сообщает TUT.BY.

Итак, согласно ему:

до 200 рублей зарабатывает 1,2% работающих белорусов,

до 300 — чуть больше 2%,

от 300 до 400 — 12,1%,

от 400 до 500 — 11,5%,

от 500 до 600 — 11,5%,

от 600 до 700 — 10,8%,

от 700 до 800 — 9,8%,

от 800 до 1000 — 15,4%,

от 1000 до 1500 — 17,2%,

от 1500 до 2000 — 4,9%,

свыше 2000 рублей — 3,6%.

Опираясь на приведенные данные, глава Белстата с особой радостью подчеркнула, что 25% белорусов имеют зарплату от 1000 рублей. Не будем развенчивать приведенные данные, однако признаемся, что в отличие от чиновницы, даже в этих цифрах мы не обнаружили особого повода для радости.

Вот какие выводы можно сделать из этой статистики.

1. В Беларуси есть люди, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума. Такое вообще возможно?

2. 60% белорусов и в глаза не видели зарплату, которую Нацбанк выводит как среднюю по стране.

3. Только у 15% работников заработки приближаются к среднестатистической величине (953,7 рублей в июле).

4. Идея-фикс «всем по $ 500» нашла свое воплощение лишь в зарплатах четверти работающих. Эти «богачи» и «сделали» нашу оптимистическую статистику. Другая же четверть населения получает до 500 рублей.

5. Предвыборное обещание Лукашенко 2010 года даже через 8 лет получают менее 4%.

Это, пожалуй, все, что надо знать о зарплатах белорусов и заботе государства о людях.