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Скандалы
20.08.2018
Еврорадио
Куда пропал бывший министр промышленности Виталий Вовк?

Скандал на Оршанском инструментальном заводе стоил должности министру промышленности Виталию Вовку.

Фото: sb.by

— Скорее всего, министра сюда направим работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — говорит руководитель государства.

Что известно про министра промышленности, которого ссылают в Оршу

Приехал ли Виталий Вовк в Оршу и на какой должности он там будет работать?

— На нашем предприятии никаких кадровых изменений не происходило. Кадровыми перемещениями бывшего министра мы не занимаемся, — отвечает Еврорадио заместитель директора Оршанского инструментального завода Татьяна Дробошевская.

В местном райисполкоме поводу трудоустройства Виталия Вовка тоже ничего не знают. Новых назначений пока не произошло.

— Две кандидатуры новых заместителей сегодня рассматривались на согласовании у губернатора, — говорит первый заместитель председателя райисполкома Сергей Пац. — Насчет кандидатуры бывшего министра промышленности Вовка ничего не могу сказать, так как такое решение принимает губернатор. Среди двух новых кандидатур фамилии бывшего министра нет.

Конкретной информации о том, где и на какой должности будет работать Вовк, нет и в Витебском облисполкоме. Там говорят, что такой вопрос рассматривается, но никаких деталей не сообщают.

— Идет постоянная кадровая работа. Так просто человека не назначить: должность или вакантной должна быть, или смещать кого-то. Пока трудоустройством бывшего министра мы не занимаемся, — говорит руководитель главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Владимир Давыдовский.

Остается надеяться, что информация о трудоустройстве бывшего высокопоставленного чиновника появится в ближайшее время, а сам Виталий Михайлович сейчас готовится к новому назначению. Ведь выбор, как говорят, у Виталия Вовка небольшой.

Виталий Вовк занимал различные должности на Минском автомобильном заводе и заводе колесных тягачей. В декабре 2014 года был назначен министром промышленности Беларуси. 16 августа 2018 года освобожден от высокой должности за невыполнение поручений руководителя государства по комплексному развитию Оршанского района.

5 фактов о новом министре промышленности Утюпине

 
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