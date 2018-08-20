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Спорт
20.08.2018
Американец: «В Минске 10 раз переходил дорогу не по правилам, пока мне не сказали: «Эй, парень, ты что творишь?»

Новичок минского «Динамо» американский форвард Бо Беннет в интервью SPORT.TUT.BY рассказал, как ему живется в Беларуси.

– Подписав контракт с «Динамо», у тебя впервые появился повод прилететь в Европу. Как впечатления?

– В первую очередь здесь отличается темп жизни. Белорусы никуда не спешат, у вас есть время остановиться и посмотреть по сторонам. В США люди живут в режиме нон-стоп. Мы перебегаем дорогу в любом месте, особенно если рядом нет машин. Поэтому для меня стало шоком, когда узнал, что надо искать пешеходный переход или ждать зеленого на светофоре, даже если трасса абсолютна пустая. До этого я раз 10 переходил в Минске дорогу не по правилам, пока мне не сказали: «Эй, парень, ты что творишь?».

– Что ты гуглил о Беларуси перед тем, как решился на подписание контракта с минским клубом?

– Не так уж и много. Первым делом забил в поисковике «белорусская кухня». Картинки меня немного смутили (смеется). Пища показалась совершенно другой. В этом плане я испорченный калифорниец – в Лос-Анджелесе огромное разнообразие еды в любое время года. Затем начал пробивать, какие сервисы доставки американских продуктов доступны в Беларуси. И, конечно, набрал Куинтону Хаудену, расспросил о команде, арене, тренировочных условиях. Он сделал «Динамо» классную рекламу, и я решил ехать.

– В начале августа ты провел две недели в Нижнем Новгороде. Можешь уже провести черту и заметить разницу: здесь Беларусь, а там – Россия?

– Наш стандартный маршрут – отель, арена, отель. Сложно тщательно изучить менталитет и условия жизни, чтобы сравнивать. Но меня удивило, что в Нижнем в гостинице не было двуспальных кроватей. Мы спали на кроватях, которые больше напоминали скамейки. Если ты неосторожно повернешься – моментально скатишься на пол. Мелочь, но это забавно.

Бо Беннет со своей девушкой. Источник: инстаграм Бо Беннета

– Как тебе новое жилье в Минске?

– Я снял квартиру в самом центре рядом с Grand Cafe. Цены классные – аренда жилья значительно дешевле, чем я платил в США. Вообще, у меня не было особых пожеланий. Единственное, хотелось подыскать апартаменты с мебелью и местом для стоянки электроскутера. Я привык к этому транспорту в Калифорнии – там все находится неподалеку. Намного проще сгонять куда-то на скутере, чем искать парковку для авто.

— Как чувствуешь себя, когда все вокруг говорят по-русски?

— Пока справляюсь. Запоминаю указатели и обозначения визуально, потому что не могу прочесть надписи на русском. В ресторанах, как правило, есть хотя бы один англоговорящий официант и меню для иностранцев. Правда, недавно обедал в итальянском кафе, где не было ничего из перечисленного. Девушка-официантка не ответила ни на один мой вопрос. И тогда я сдался: «Просто принесите мне любую пасту». Слово «паста» она поняла.

 
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