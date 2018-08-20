СМИ: выступившую против Вайнштейна актрису обвинили в совращении несовершеннолетнего

Актриса Азия Ардженто, которая одной из первых обвинила в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, выплатила 380 тысяч долларов в рамках досудебного урегулирования актеру Джимми Беннетту, предъявившему ей аналогичные обвинения. Об этом сообщила газета The New York Times.

Азия Ардженто. Фото: Reuters

Издание ссылается на переписку адвокатов двух сторон, присланную в редакцию с неизвестного электронного адреса. В письме также содержались фотографии, указывающие на интимную связь между Ардженто и Беннеттом в 2013 году, которому на тот момент было 17 лет. Подлинность переписки и снимков подтвердили три источника газеты.

По информации издания, Беннетт обвинил актрису в домогательствах в ноябре 2017 года, через месяц после того, как The New York Times опубликовала посвященное Вайнштейну масштабное расследование, а группа актрис, включая Ардженту, выступила с обвинениями в насилии в адрес продюсера. Как поясняет в переписке его адвокат, чувства актера были задеты, когда Ардженто «предстала перед публикой как одна из многочисленных жертв Харви Вайнштейна».

Беннетт потребовал у Ардженто 3,5 миллиона долларов компенсации за «умышленное причинение эмоционального стресса, потерянный заработок и насилие». До инцидента в калифорнийском отеле, который упоминается в обвинении, актер, по его утверждению, за пять лет заработал более 2,7 миллиона, однако после его доход упал до 60 тысяч долларов в год. Причину этого Беннетт видит в эмоциональной травме, нанесенной ему действиями Ардженто.

Стороны согласовали компенсацию в размере 380 тысяч долларов, первый платеж в размере 200 тысяч был перечислен актеру в апреле 2018 года. За эту сумму Беннетт отказался от намерения подать в суд на актрису и передал ей права на интимные снимки. Сделка между актерами не включает соглашения о неразглашении информации, поскольку законы штата Калифорния не подразумевают заключение подобного соглашения по тем обвинениям, которые предъявил Беннетт, поясняет The New York Times.

Ардженто и Беннетт сыграли мать и сына в фильме «Цыпочки» (2004). После съемок картины актеры поддерживали дружеские отношения, которые Беннет воспринимал как «отношения матери и сына», отмечает газета. Сама актриса и ее представители отказали The New York Times в комментарии.