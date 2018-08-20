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20.08.2018
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«Александр Григорьевич разберется очень быстро». Последнее слово Геннадия Федынича в суде

Председатель профсоюза РЭП выступил в суде. Свою речь он закончил стихами.

Praca-by.info приводит речь председателя РЭП с небольшими сокращениями.

«Уверен, что Дело профсоюзов будет иметь продолжение, в том числе и на международном уровне. Если вся эта работа следственного комитета и обвинения помешает чиновникам, которые налаживают нормальные отношения с Евросоюзом или с МОТ, то поверьте мне, что Александр Григорьевич разберется очень быстро и найдет всех.

Высокий суд, можно готовиться к любому приговору. Но готовым к подлости никогда быть нельзя. Этот электронный ящик – да вы же знаете, кто его создал! И знаете, кто запихал туда все эти документы… Сейчас о документах из этого ящика говорят: есть доказательная база.  Да не противоречьте вы сами себе! Есть не доказательная база, филькина грамота, в которой не те юридические адреса, не проведена экспертиза… Проведите экспертизу в Следственном комитете, дайте заключение, что данный документ из банка имеет подлинность. Люди все это видят.

Было сказано, что этих двоих [Федынича и Комлика, прим. ред.] мы судим, а профсоюз тут ни при чем. А как же арест офиса профсоюза? А как же те 814 человек, которых по всей республике допросили? А как относиться к тому, что каждая следственная группа считала своим долгом соскочить с этого дела, потому что прекрасно понимали, что не все так просто? Два подполковника ушли, передали дело капитану, который довел его до конца. Можно предположить, что, он будет майором или старшим лейтенантом.

Я очень молодой пенсионер. Я еще не получал ни одной пенсии, но она у меня около 600 рублей. Поэтому я, видно, в свое время зарабатывал тоже неплохо. И как можно говорить, что в 2011 году из корыстных побуждений мы деньги наворовали из проекта и купили две машины? И находят корыстные эти мотивы в деревне Суходолы! Да лучше бы в Дроздах нашли: там проще искать. Или слабо?

И в заключение хочу сказать, что процедура получения средств вообще никакой доказательной базы под собой не имеет. Потому что любой человек, даже в Беларуси, при получении денег из банка должен и паспорт предъявить, и запись в банке должна быть о том, что ты получал какие-то деньги. Почему это не сделано? А вот вырывать из контекста и говорить: да, они это все сделали…

Вы могли просить что угодно у суда: даже до семи лет лишения свободы… Не это страшно. Страшно то, что сегодня это дело политическое: политики его открыли, политики его и будут закрывать. И страшно, что на этом деле хотят показать, какой якобы никчемный и сам профсоюз, и его руководство. Это же шито белыми нитками! Не удалось вам это сделать и не удастся, какой бы ни был приговор.

Поэтому хочу отметить: если этот прецедент будет создан в Беларуси, когда через фейковые почтовые ящики будут пытаться легализовать фейковые документы – то завтра такой ящик может появиться против любого сидящего в зале. Против любого! И такой ящик тоже станет доказательной базой. Это непозволительно.

Ни я, ни моя семья, ни мои близкие и родные – никто не употребляет и не продает, и не хранит наркотики. Если кто-то попытается сделать что-то подобное, то имейте в виду, что это будет чистой воды провокация.

И в заключение я хочу поблагодарить вас, люди. Вас, адвокаты: ваш профессионализм вызывает уважение даже в такой непростой ситуации, в которой мы находимся. Я желаю здоровья своим врагам и недругам. Я хочу, чтобы они дожили до тех пор, когда Беларусь станет демократической. Когда суды будут избираться. Чтобы они поняли всю ненависть людей, которые будут высказывать ее напрямую. Они пока молчат. Но это молчание очень тяжело сдерживать.

И напоследок:

Край курчыцца ў жабрацтве,

У прымусе,

Над ім грыміць хлусні

Пустая медзь.

А хочацца сапраўднай Беларусі,

Хай на сыход,

Ды ў вочы паглядзець».

 
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