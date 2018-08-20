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20.08.2018
Салiдарнасць
Зайдес объяснился по поводу салюта и свадьбы в ресторане около Куропат

В ресторане «Поедем поедим» около Куропат прошла свадьба. Был также слышен салют. Что по этому поводу думает один из учредителей ресторана Леонид Зайдес, который обещал, что в ресторане не будет звучать громкая живая музыка, салюты и фейерверки?

В пятницу, 17 августа, лидер незарегистрированного «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич снял, как на территории ресторана «Поедем поедим» на восточной стороне танцевала компания людей, а музыка была слышна и рядом с крестами, где стоял Дашкевич.

Вечером активист заснял салют вблизи урочища Куропаты. В комментариях Дашкевичу прислали фотографии с пустыми коробками от фейерверка вблизи забора ресторана, со стороны дороги.

После этого случая в Сети появилась петиция, которая уже собрала более 700 подписей и которую планируют направить в Генеральную прокуратуру. В обращении активисты призывают провести проверку, а также выписать предписание о закрытии ресторана СООО «Белрестинвест» из-за «неоднократных нарушений существующих обременений, указанных в ответе генпрокуратуры от 13.07.2018 за номером 0703−446−2012».

Ведь ранее в ответе активисту Антону Мотолько Генпрокуратура сообщала, что по ПДП земельный участок, где расположено заведение, имеет обременения в использовании.

— С восточной стороны ресторана исключаются все виды «громких мероприятий», организации отдыха на открытом воздухе. Данное ограничение касается всех форм отдыха в связи с необходимостью исключить нарушение сакрального характера примыкающей с восточной стороны историко-культурной ценности.

TUT.BY попросил прокомментировать ситуацию одного из учредителей ресторана Леонида Зайдеса.

— Свадьба была, этого никто не отрицает. А салюта не было. Притом свадьба на девять человек, это разве свадьба? Люди сделали предзаказ, пришел мужчина в костюме, невеста в белом платье, даже не в фате. Мне их что, выгнать? Они просто расписались. Эта видеозапись сделана не на моей территории. Есть моя территория, за которую я отвечаю. На подконтрольной мне территории салюта не было.

Бизнесмен говорит, что у него есть видеозапись, которая это подтверждает.

Зайдес поясняет, что для него мероприятие — это когда арендуют ресторан, приезжает кортеж, невеста в фате, свидетели, музыка. «Но этого не было, не угадали», — подчеркивает он.

— А то, что происходит за пределами территории… Ну вы поймите правильно. Вызывайте тогда милицию, я за ту территорию ответственности не несу. А так называемая свадьба, наверное, была. Но она была без музыки, без ничего, телевизор работал. Было девять человек. Кортежа и лимузинов не было.

— Мог ли быть фейерверк, например, около заправки?

— Наверное, такое быть могло. Я не буду отрицать, я там не присутствовал.

Зайдес подчеркнул, что обременения в использовании территории касаются только восточной стороны. Это сторона Куропат.

— Если я зайду с другой стороны — со стороны входа, то обременений нет. И салют могу там пускать по логике. Никто мне ничего не сможет тут сказать.

Что касается обещаний не устраивать громких мероприятий, которые Зайдес от лица всех учредителей давал на пресс-конференции в июле, то, по его словам, мы неправильно их понимаем.

— Вы неправильно трактуете мои предложения и слышите так, как хотите. Я предлагал здравомыслящим переговорщикам сесть за стол переговоров, тогда я могу пойти на какие-то уступки. Но я никому ничего не обещал, а предлагал. Я и сейчас предлагаю, а реакции нет. Если вы четко текст послушаете, то это было в виде предложения: может быть, мы тогда пообещаем, что не будет того, того и того. Может быть — если мы там о чем-то начнем договариваться. В случае, когда нет договорных отношений — значит, я никому ничего не обещал.

А вот что на самом деле говорил Зайдес:

 
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