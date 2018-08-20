Инфографика: сколько поживут на пенсии в странах бывшего СССР (не очень долго)

«Салідарнасць» посчитала, сколько смогут прожить на пенсии россияне и жители других постсоветских стран. Страсти вокруг пенсионной реформы в России не утихают. Протесты пока приостановились, скоро пройдут общественные слушания, а ещё недавно на улицы выходили десятки тысяч человек. Мы решили понять, сколько же проживут россияне и жители стран-соседей на пенсии. Мы взяли для исследования 7 стран – страны Балтии, Казахстан, Россию и Украину. Для начала сравним возраст выхода на пенсию.

Самый низкий пенсионный возраст для женщин сейчас в Беларуси, 58 лет. Самый высокий – в странах Балтии, 65 лет. Пенсионный возраст мужчин для всех стран составил от 63 до 65 лет (кроме Украины, но и там в 60 лет выйдут на пенсию далеко не все).

Для того, чтобы приблизительно понять, сколько на пенсии проживут сегодняшние пенсионеры, мы взяли статистику ожидаемой продолжительности жизни ВОЗ и сравнили с пенсионным возрастом.

Получилось, что средний российский мужчина проживет на пенсии… полтора года! Больше всего «досталось» эстонским мужчинам, которые в среднем протянут 8 лет. Белорусы посередине – 5,8 лет.

У женщин ситуация несколько лучше, но и тут Россия оказалась среди аутсайдеров – 14,2 года на пенсии. Больше всего, как ни странно, могут прожить белорусские женщины, 21 год.