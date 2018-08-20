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Скандалы
20.08.2018
Из-за чего водители в Минске разорвали друг на друге одежду. Видеофакт

Один из участников объяснил причину произошедшего.

17 августа читатель Onliner.by стал очевидцем драматичной ситуации на проспекте Дзержинского в Минске. Двое мужчин рвали друг на друге одежду. Из-за чего водители так завелись?

Инцидент, по словам читателя, произошел примерно в 14:50 в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Ежи Гедройца:

— Я успел заметить, как водитель Peugeot 206 из третьей полосы справа перестроился в крайний правый ряд. И таким образом подрезал таксиста. Из-за этого тот так дерзко и отреагировал.

Как именно отреагировал — попало на видео.

Оба участника конфликта затем обратились к водителю Peugeot, который находился во второй справа полосе, вероятно, рассчитывая на него как на очевидца произошедшего.

— Я остановился, скинул видео водителю Peugeot 206 и уехал, — добавил читатель портала.

Позже с редакцией Onliner.by связался человек, который утверждает, что он — водитель такси, участвовавший в данном конфликте.

Мужчина предоставил запись со своего регистратора. На видео попали действия водителя Peugeot до того, как машины остановились на светофоре.

— Ситуация началась еще до перекрестка. Я ехал в своей полосе и не пропустил водителя Peugeot, который хотел вклиниться, — признался собеседник. — Не пропустил, потому что он это делал без включенного указателя поворота. После этого он стал меня «учить».

Мужчина утверждает, что водитель Peugeot своими действиями пытался спровоцировать аварию.

— На видео этого может быть не видно — у него из-под колес шел белый дым, — заявил он.

На светофоре началось выяснение отношений. Собеседник не отрицает, что повел себя эмоционально.

— Я вышел, хотел достать его из машины. Просунул руку в машину, схватил за рубашку. В общем, стали тягать друг друга — порвали одежду, — рассказал мужчина.

По его словам, после инцидента водитель Peugeot обратился с заявлением в милицию.

— Тогда я тоже приехал в РУВД и написал на него ответное заявление. Еще планирую подъехать в ГАИ — хочу наказать человека, — сказал собеседник.

Он также отметил, что в его машине действительно находился пассажир, который, как отметил звонивший, высказал готовность выступить в качестве свидетеля.

 
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