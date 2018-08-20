С каким ПСВ сразится БАТЭ за группу Лиги чемпионов

Предупреждение: все нижесказанное — не прогноз на победу БАТЭ. Это лишь предпосылки, которыми борисовчане могут воспользоваться, а могут и не воспользоваться. Как говорят футбольные классики, игра покажет.

У ПСВ новый тренер — в качестве главного он провел всего три матча в жизни

Марк ван Боммел прекрасно известен как футболист, но в качестве главного тренера — загадка без разгадки. Пока он просто ничего не успел сделать, чтобы оценить его работу.

Выгрызая все в опорной зоне, он выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов — оставив в финале-2006 без трофея находившийся в расцвете «Арсенал» с находившимся в расцвете Александром Глебом. А две недели назад ван Боммел проиграл по пенальти Суперкубок Голландии «Фейеноорду». Это был его первый матч в качестве главного тренера.

До этого он работал в молодежной академии ПСВ и в юношеской сборной Голландии (U-17), в сборной Саудовской Аравии и в сборной Австралии. И каждый раз — не самостоятельно. Лишь в роли ассистента. Причем и на аравийском полуострове, и в Австралии ван Боммелу за своей спиной разрешил постоять Берт ван Марвайк — не только соотечественник, но и тесть. С женой Марку точно повезло.

А вот повезло ли ПСВ с ван Боммелом, только предстоит выяснить. Пока под его началом эйндховенцы провели три матча — кроме Суперкубка, еще два в рамках «eredivisie». Дома разгромили «Утрехт» (4:0) и в гостях еле победили «Фортуну" (2:1), которая вернулась в элиту впервые с 2002 года.

В целом, пока новый тренер не привносит в игру ПСВ ничего нового, используя наработки Филлипа Коку, отправившегося в «Фенербахче», с поправкой на текущий состав. А состав проредел. Из-за этого такие команды, как «Фортуна», получают возможность ловить фаворита на контратаках и создавать по два-три толковых шанса за матч. Примерно то же самое делал БАТЭ в поединках с «Карабахом». Против ПСВ такой подход тоже должен сработать.

Этим летом ПСВ расстался с несколькими лидерами, но обошелся без громких приобретений

В Эйндховене созрела очередная партия игроков на продажу — и, конечно, они были проданы. ПСВ по щелчку остался без обоих флангов: правый защитник Ариас перебрался в мадридский «Атлетико» за 11 млн евро, а левый защитник Бренет — в «Хоффенхайм» за 3,5 млн евро. Проверенные ребята, которые несколько сезонов были основными в Эйндховене. Вместо них пришли 22-летний Дамфриз из «Херенвена» и 21-летний Анхелиньо из молодежной команды «Манчестер Сити», до этого помотавшийся по арендам.

Оба неплохи и уже успели себя проявить. Дамфриз забил «Утрехту». Вот так:

А Анхелиньо эффектно организовал для Лосано гол в ворота «Фортуны». Только посмотрите (6-й номер):

Тем не менее Анхелиньо еще отрезками теряется на поле, а Дамфриз иногда заигрывается в атаке и не успевает отработать по основному профилю. А на его фланг будут нажимать Стасевич и Максим Володько, которые умеют правильно распорядиться свободными зонами у чужих ворот.

Еще одна потеря случилась в центре поля. Марко ван Хинкел, проведший в ПСВ три года в аренде, вернулся в «Челси». В предыдущих сезонах он был мозгом команды, и клуб наверняка поборолся бы за него, если бы не очередное повреждение. К сожалению, полузащитник насколько хорош, настолько же и подвержен травмам — стартовавший сезон, скорее всего, он пропустил целиком. Впереди долгое восстановление после операции на колене. Логично, что эйндховенцы не стали выкупать игрока. Однако заменить его совершенно некем… От безысходности ван Боммел пробует в роли креативного центра Гастона Перейро, который предпочитает играть на фланге атаки.

Главная звезда ПСВ переехала в «Эвертон»

Главная звезда — это спортивный директор Марсель Брандс, имеющий просто фантастический нюх на таланты. За свою менеджерскую карьеру он уже не раз продемонстрировал, как умеет находить перспективных игроков за небольшие деньги, а затем намного дороже перепродавать их топ-чемпионаты. Но самое главное: на отрезках от покупки до продажи Брандс создавал действительно чемпионские коллективы в клубах, в которых работал.

С 2010-го по 2018-й год он привел в ПСВ Вейналдюма, Строотмана, Мертенса, Бруму, Преппера… Да много кого. Некоторые из них, конечно, уже считались талантами, но точно не готовыми мастерами, какими уезжали из Эйндховена в «Рому» или «Наполи». Каждый раз — оставляя ПСВ в приятном «плюсе» по деньгам.

Причем Брандсу удавалось удачно реализовывать и не самые блестящие активы. Локадия, безусловно, толковый нападающий. Но 17 млн евро, выуженные за него у "Брайтона", — однозначный успех продавца. Тем более на его позиции к тому моменту уже заиграл Лосано (вообще-то Локадия центральный нападающий, но при Лююке де Йонге ему приходилось играть на фланге). Тот самый Лосано, который здорово себя проявил в сборной Мексики на чемпионате мира в России и которого Марадона захотел приобрести в брестское «Динамо». Пожалуй, прямо сейчас это самый опасный человек в составе ПСВ. В стартовых двух турах «eredivise» он забил по голу. Угнаться за мексиканцем в Голландии пока никому не удается.

Если вы думаете, что легко быть в Голландии королем, работая в ПСВ, то имейте в виду: Брандс проделывал ровно то же самое в АЗ с 2005 года по 2010-й. И снова собрал команду, которая стала чемпионом, прервав гегемонию «Аякса», ПСВ и «Фейеноорда». Причем этот титул стал для алкмаарцев лишь вторым в их истории! В ту пору ушлый спортивный директор раздобыл для клуба Деми де Зееува, Серхио Ромеро, Мусу Дембеле, Грациано Пелле… На их продаже, кстати, клуб тоже неплохо подзаработал. Того же де Зееува АЗ купил у «Гоу Эхед Иглз» за 100 тысяч евро, а продал "Аяксу" уже в статусе чемпиона Голландии за 8 миллионов.

Но больше Брандс в ПСВ не работает — с этого лета он ведет дела «Эвертона». Может быть, именно с этим переездом связано довольно блеклое межсезонье эйндховенцев.

В 2016 году тренерский штаб БАТЭ проходил стажировку на мальтийском сборе ПСВ. Бага тоже там был

Состав ПСВ, как и тренерский штаб, с тех пор существенно изменился. Тем не менее Лююка де Йонга, Перейро, Зута, Бергвейна, Хендрикса, Швааба Алексей Бага, приезжавший на Мальту с Александром Ермаковичем, уже видел. Он наблюдал, как они работают под руководством Филлипа Коку, и наверняка составил определенное преставление о команде. Возможно, тот опыт поможет рулевому БАТЭ глубже подготовиться к нынешнему противостоянию.

Кстати, еще один старый знакомый борисовчан — генеральный директор ПСВ Тоон Хербрандс. В 2010 году он еще работал в АЗ, с которым БАТЭ встречался в группе Лиги Европы. Оба матча получились веселыми: дома — победа 4:1, в гостях — поражение 0:3. С тех пор Хербрандс стал топ-директором, сменил АЗ на ПСВ и отказался переходить на ту же должность в «Аякс».