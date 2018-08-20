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Общество
20.08.2018
Салiдарнасць
Ночами станет прохладнее, днем по юго-западу до +28°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

21 августа ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный до порывистого.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19°С, во второй половине дня будет колебаться от +20°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

22 августа преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем неустойчивый слабый.

Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем от +17°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу.

23 августа без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по востоку до +13°С по юго-западу, максимальная днем +20..+26°С, в юго-западных районах до +28°С.

 
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