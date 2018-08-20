Байнет: «Румас делает вид, что ничего не понимает? Или уже нож спрятал в рукаве?»

Реакция в сети на выступление Сергея Румаса перед новым правительством.

Фото БЕЛТА

– Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично. Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях, – отметил Сергей Румас.

При этом он добавил, что не стоит ожидать ревизии прежних решений правительства либо революционных разворотов.

На дискуссионной площадке talks.by одна часть пользователей желает новому премьер-министру удачи, другая не верит, что при нем что-то существенно изменится.

«Сергей Николаевич, понимаю, что отказаться вам было нельзя, и сочувствую. В банке было спокойнее. Удачи в этом болоте».

«Жена, небось, дома встретила словами: «И зачем, Сережа, тебе это надо, чтобы через пару месяцев на тебя орали, как на мальчика, да ещё на всех телеканалах эту словесную порку показывали?»

«Жаль только забыли, что в стране есть ещё какая-то Конституция и какой-то парламент, который и должен назначать правительство, не президент».

«Румас – хороший специалист. Не было у него выбора. Подставу хотят сделать. Я бы за него проголосовал!»

«Не будет хорший спец работать там, где ему палки в колёса станут совать и не давать развернуться как профессионалу. А это значит – он не специалист, либо специалист только в капитализме для своих. Нам, народу, он бесполезен в этом качестве ровно так же, как и прежние, имен которых я не помню».

«Делает вид, что ничего не понимает? Или уже нож спрятал в рукаве?»

«Да можно назначить премьером хоть Эйнштейна от экономики, пока рулит страной известная персона с системой ценностей позднего совка в голове, толку от этого будет мало».

«Я не питаю никаких иллюзий. Должность премьера в нашей стране очень техническая и достаточно ограниченная. Но из всех кандидатов Румас - лучший на данный момент. Я ему желаю удачи и попробовать изменить хоть на шаг нашу страну в нужном направлении».

В соцсетях выложили «компромат» на Румаса