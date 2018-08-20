Учредитель «Конте Спа»: некоторые белорусы не хотят работать из-за «приграничной романтики»

Учредитель «Конте Спа» Валентин Байко объяснил TUT.BY, почему его сотрудницы жаловались на высокую текучку кадров, сложные условия работы в цехах и «не очень хорошую» зарплату.

Сейчас на «Конте Спа» в Гродно работает около 2300 человек, в Бресте — еще 850.

– Если человек качественно делает свою работу, к нему никаких вопросов нет. Повторюсь, у нас достаточно серьезные требования по качеству. Мы не можем допустить выпуск некачественного продукта, чтобы потребитель от нас отвернулся. Потому что в результате потери потребителя останется безработным не только этот горе-работник, но и 2000 других его коллег. В этом причина нашей требовательности и неприживаемости в нашем коллективе некоторых работников.

С другой стороны, многим людям, может быть, не хочется работать постоянно, а проще «покататься» в соседнюю Польшу. Отвез туда блок сигарет, водку и топливо, назад привез одежду для продажи на рынке, вот и получилось несколько десятков долларов. На работу ходить не надо, о налогах можно не беспокоиться. И вот в таком режиме ежедневного стояния в очередях на границе проходит жизнь у огромного количества людей в приграничных районах. И для кого-то работа на «Конте» (и любой другой компании) в сравнении с такой приграничной «романтикой» кажется сложной, – сказал Валентин Байко.

Одно время на «Конте Спа» средняя зарплата достигала 650 долларов в эквиваленте. По итогам 2017 года компания «чуть-чуть недотянула до 500 долларов».

— Выйти на 500 долларов — это не космическая для нас задача, — поясняет Байко. — Вопрос только в том, что в странах Средней Азии люди, которые производят подобный продукт, зарабатывают 50 долларов. А мы с ними конкурируем на одних и тех же рынках. Вопрос, по сути, сводится именно к ней — к конкуренции, а не к зарплате. Зарплату можно выплатить одномоментно любую, но что будет с этим бизнесом завтра? Что будет с обязательствами по погашению кредитов, с покупкой оборудования? Без людей и рынков сбыта любое оборудование — это никому не нужный металлолом.