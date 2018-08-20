Проходящим по «делу БЕЛТА» журналистам собрали более $ 5000

Для этого инициативе BY_help понадобилось десять дней. Сбор помощи продолжается.

За десять дней инициатива BY_help собрала больше $ 5000 для помощи журналистам, проходящим по «делу БЕЛТА».

— Огромное спасибо всем, кто отозвался на призыв!

На данный момент ситуация с техникой не настолько острая, как изначально, однако, по-прежнему висит вопрос возможных штрафов, так как уголовное дело продолжается и чем оно завершится, совершенно непонятно, — сообщается на странице инициативы в Фейсбуке.

Сбор средств продолжается, на сайте Zvarot.by можно подписаться под требованием прекратить преследование журналистов.

Журналісты «СБ» Крат і Рудзь, якія радаваліся затрыманню калег, — хто яны такія і адкуль узяліся