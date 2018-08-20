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Проходящим по «делу БЕЛТА» журналистам собрали более $ 5000
Для этого инициативе BY_help понадобилось десять дней. Сбор помощи продолжается.
За десять дней инициатива BY_help собрала больше $ 5000 для помощи журналистам, проходящим по «делу БЕЛТА».
— Огромное спасибо всем, кто отозвался на призыв!
На данный момент ситуация с техникой не настолько острая, как изначально, однако, по-прежнему висит вопрос возможных штрафов, так как уголовное дело продолжается и чем оно завершится, совершенно непонятно, — сообщается на странице инициативы в Фейсбуке.
Сбор средств продолжается, на сайте Zvarot.by можно подписаться под требованием прекратить преследование журналистов.
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