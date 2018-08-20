«Вызов для меня лично». Что сказал Румас новому правительству

Глава Администрации президента Наталья Кочанова представила в понедельник новый состав правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает БЕЛТА.

Премьер-министр Сергей Румас заявил:

– Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично. Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях.

Что касается задач, то премьер-министр сказал, что они все известны и определены программными документами:

– Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства.

Что говорил Румас о работе в правительстве до назначения премьером