Третий за полтора года. Назначен новый начальник ГУПР Мингорисполкома

Назначен новый начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, сообщает агентство «Минск-Новости». Двое предыдущих руководителей ГУПР находятся под стражей.

Фото со страницы Улезло в «Одноклассниках»

Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома курирует торговлю и общепит в столице.

Новым начальником ГУПР с 20 августа является Андрей Улезло. До этого он занимал должность генерального директора ОАО «Белбакалея», которое занимается оптовой торговлей. Имеет два высших образования — окончил гомельский университет потребкооперации и Академию управления.

Андрей Улезло — уже третий начальник ГУПР за прошедшие полтора года. Двое бывших находятся под стражей, напоминает TUT.BY.

Над Сергеем Барисевичем, которого обвиняют в коррупции, сейчас идет суд. В отношении Андрея Доморацкого, которого задержали в мае, продолжаются следственные действия. Ему вменяют злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда государственным интересам.