Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Ночами станет прохладнее, днем по юго-западу до +28°С
Проходящим по «делу БЕЛТА» журналистам собрали более $ 5000
«Вызов для меня лично». Что сказал Румас новому правительству
Третий за полтора года. Назначен новый начальник ГУПР Мингорисполкома
Цитата дня. Белорусский вратарь: Путин свой народ дебилами считает?
К приезду митрополита Павла на территории церкви в Заславле навели марафет. Фотофакт
Минское «Динамо» после провала в Питере проиграло аутсайдеру чемпионата Беларуси
В России состоялись выборы «вора №1»
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Украинский футболист демонстративно не повернулся к флагу России. Он объяснил, что это было
Экс-премьер: «Главное – взаимоотношения Путина и Лукашенко. Остальное вторично»
Дракахруст: «Так, ня зьменіцца. Прычым менавіта таму, што вы так думаеце»
Изнасиловал дочь, домогался внучек. В Речицком районе осудили педофила
Склейка дня. В честь танца Путина и Кнайсль
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как выглядел Кобяков на последней встрече в качестве премьер-министра. Фотофакт
Иностранцы: Кто за Румасом стоит? Его Лукашенко слушает?
Байнет: «Почему это правительство не разогнали раньше?»
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
«Каторжные люди» могут спросить Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
Оказывается, глава «пофигистов» Кобяков отвечал Лукашенко на повышенных тонах
Дмитриев: «Первое, что сделает Румас — разберется с чертовой крышей в Орше»
Карбалевіч: Чаму Лукашэнка памяняў вярхушку ўраду
Симоньян: Нет друга, чью виллу на Лазурке не грабили бы один раз за лето
Белорусы, рванувшие на заработки, объяснили Лукашенко, почему уехали
«Дохлые крысы, презервативы и прочая наркота!» Появилась полная видеоверсия разноса от Лукашенко
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
«Чем больше он говорил и учил — тем хуже жил народ. Нищета накрывала страну»
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
6 фактов о том, как сложилась жизнь «железной леди» Петкевич после ухода из власти
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Гуренко очень странно реагировал на голы, которые его команда забила «Зениту»
Яхта миллиардера-белоруса снова попала в прицел читателей «Салiдарнасцi»
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Как Лукашенко поднял давление молодому директору
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
20.08.2018
Салiдарнасць
Цитата дня. Белорусский вратарь: Путин свой народ дебилами считает?

Известный футбольный голкипер Геннадий Тумилович, выступавший в свое время за сборную Беларуси и минское «Динамо», до недавнего время входил в тренерский штаб клуба «Тосно». В интервью «Прессболу» вратарь поделился впечатлениями о России.

О Ленинградской области Тумилович высказался лаконично:

— Вот ты выехал из Санкт-Петербурга — и понял, что попал в ж...у.

Славящийся своим острым языком вратарь не обошел и российское руководство:

— Раньше можно было говорить о спорте и политике отдельно. Но сейчас они практически едины, особенно в России. Здесь же единственные маломальские успехи именно в области спорта. В остальном — кошмар. Когда президент перед выборами показывает мультики, как ракета летает вокруг Земли — ну что это? Он свой народ дебилами считает?

Архивное интервью Геннадия Тумиловича Юрию Дудю

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:28)
Главное
Лукашенко принял два решения со знаком «плюс»
«Москва ваше место»
Что говорил Румас о работе в правительстве до назначения премьером
Кого надо сажать и еще 8 ответов Лукашенко
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Эротических дел мастер. Манфред Бауманн


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY