Цитата дня. Белорусский вратарь: Путин свой народ дебилами считает?

Известный футбольный голкипер Геннадий Тумилович, выступавший в свое время за сборную Беларуси и минское «Динамо», до недавнего время входил в тренерский штаб клуба «Тосно». В интервью «Прессболу» вратарь поделился впечатлениями о России.

О Ленинградской области Тумилович высказался лаконично:

— Вот ты выехал из Санкт-Петербурга — и понял, что попал в ж...у.

Славящийся своим острым языком вратарь не обошел и российское руководство:

— Раньше можно было говорить о спорте и политике отдельно. Но сейчас они практически едины, особенно в России. Здесь же единственные маломальские успехи именно в области спорта. В остальном — кошмар. Когда президент перед выборами показывает мультики, как ракета летает вокруг Земли — ну что это? Он свой народ дебилами считает?

Архивное интервью Геннадия Тумиловича Юрию Дудю