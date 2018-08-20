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К приезду митрополита Павла на территории церкви в Заславле навели марафет. Фотофакт
Глава БПЦ отслужил в Спасо-Преображенской церкви всенощную.
18 августа в канун праздника Преображения Господня митрополит Минский и Заславский Павел отслужил всенощную в Преображенском кафедральном соборе города Заславля.
Как сообщает сайт БПЦ, в богослужении участвовали представители местных властей — председатель Заславского горисполкома Светлана Карташова и управделами горисполкома Маргарита Коновалова.
Фото church.by
К приезду митрополита на территории церкви навели порядок: скосили траву на валах замчища, покрасили туалет. В самом туалете появилась туалетная бумага на кованных подставках, у входа — стойка с полотенцем.
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