Минское «Динамо» после провала в Питере проиграло аутсайдеру чемпионата Беларуси

После перерыва длиной почти в месяц возобновился чемпионат Беларуси по футболу. В 18-м туре не обошлось без сенсаций.
Днепр – Неман – 0:0
Гродненцы упустили победу, не реализовав в амом конце матча пенальти.
Минск – Смолевичи – 0:0
Эти команды тоже зрителей забитыми голами не порадовали.
Торпедо-БелАЗ – Ислочь – 2:1 (Павловец, 19, Горбачик, 21 – Комаровский, 4)
Жодинцы перевернули ход матча за две минуты.
Витебск – Луч – 2:0 (Вергейчик, 60, Печенин, 90+2)
Команда с берегов Двины вышла на второе место и в следующем туре померяется силами с БАТЭ.
Слуцк – Шахтер – 1:3 (Бордачев, 54, в свои ворота – Лаптев, 7, Бакай, 15, Баланович, 24)
Горняки тремя разящими ударами быстро нокаутировали соседа по турнирной таблице и спокойно довели матч до победы.
Динамо Мн – Городея – 0:2 (Дубаич, 27, Лебедев, 62)
Этот матч ярко подытожил главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко:
«Еще совсем недавно минское «Динамо» каталось как сыр в масле. Переехало на новый стадион, собрало оглушительный «биток», разбомбило целый «Зенит», прославилось на весь бывший Союз…
Жизнь казалась такой сладкой малиной, что теперь впору думать: это был «лишь сон, волшебный сон». Пробуждение от которого вышло тяжким, как у Степы Лиходеева в известной утренней сценке.
Вот она отрезвляющая действительность: постыдные 1:8 в Питере, адский гогот из всех утюгов, липкие подозрения в нечистоплотности, пустые трибуны на календарной игре с «Городеей»… И от этой «Городеи» сердечный привет со счетом 0:2.
Так быстро и размашисто «из князи в грязи» в белорусском футболе раньше, кажется, не ходили. То громишь 5-милионную Северную Пальмиру, то ломаешь шапку перед андердогом из 4-тысячного поселка типа городского».
Турнирная таблица в данный момент выглядит так:
1. БАТЭ – 44 (после 17 матчей)
2. Витебск – 37 (17)
3. Динамо Мн – 37 (17)
4. Шахтер – 35 (17)
5. Торпедо-БелАЗ – 30 (17)
6. Слуцк – 30 (18)
7. Динамо Бр – 26 (17)
8. Неман – 26 (18)
9. Ислочь – 17 (18)
10. Гомель – 16 (17)
11. Минск – 16 (18)
12. Смолевичи – 15 (18)
13. Городея – 15 (18)
14. Торпедо – 12 (17)
15. Днепр – 12 (18)
16. Луч – 11 (18)
18-й тур чемпионата Беларуси завершится 20 августа матчем минского «Торпедо» с «Гомелем».