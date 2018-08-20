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Спорт
20.08.2018
Михаил Миронович
Минское «Динамо» после провала в Питере проиграло аутсайдеру чемпионата Беларуси

После перерыва длиной почти в месяц возобновился чемпионат Беларуси по футболу. В 18-м туре не обошлось без сенсаций.

Днепр – Неман – 0:0

Гродненцы упустили победу, не реализовав в амом конце матча пенальти.

Минск – Смолевичи – 0:0

Эти команды тоже зрителей забитыми голами не порадовали.

Торпедо-БелАЗ – Ислочь – 2:1 (Павловец, 19, Горбачик, 21 – Комаровский, 4)

Жодинцы перевернули ход матча за две минуты.

Витебск – Луч – 2:0 (Вергейчик, 60, Печенин, 90+2)

Команда с берегов Двины вышла на второе место и в следующем туре померяется силами с БАТЭ.

Слуцк – Шахтер – 1:3 (Бордачев, 54, в свои ворота – Лаптев, 7, Бакай, 15, Баланович, 24)

Горняки тремя разящими ударами быстро нокаутировали соседа по турнирной таблице и спокойно довели матч до победы.

Динамо Мн – Городея – 0:2 (Дубаич, 27, Лебедев, 62)

Этот матч ярко подытожил главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко:

«Еще совсем недавно минское «Динамо» каталось как сыр в масле. Переехало на новый стадион, собрало оглушительный «биток», разбомбило целый «Зенит», прославилось на весь бывший Союз…

Жизнь казалась такой сладкой малиной, что теперь впору думать: это был «лишь сон, волшебный сон». Пробуждение от которого вышло тяжким, как у Степы Лиходеева в известной утренней сценке.

Вот она отрезвляющая действительность: постыдные 1:8 в Питере, адский гогот из всех утюгов, липкие подозрения в нечистоплотности, пустые трибуны на календарной игре с «Городеей»… И от этой «Городеи» сердечный привет со счетом 0:2.

Так быстро и размашисто «из князи в грязи» в белорусском футболе раньше, кажется, не ходили. То громишь 5-милионную Северную Пальмиру, то ломаешь шапку перед андердогом из 4-тысячного поселка типа городского».

Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

1. БАТЭ – 44 (после 17 матчей)

2. Витебск – 37 (17)

3. Динамо Мн – 37 (17)

4. Шахтер – 35 (17)

5. Торпедо-БелАЗ – 30 (17)

6. Слуцк – 30 (18)

7. Динамо Бр – 26 (17)

8. Неман – 26 (18)

9. Ислочь – 17 (18)

10. Гомель – 16 (17)

11. Минск – 16 (18)

12. Смолевичи – 15 (18)

13. Городея – 15 (18)

14. Торпедо – 12 (17)

15. Днепр – 12 (18)

16. Луч – 11 (18)

18-й тур чемпионата Беларуси завершится 20 августа матчем минского «Торпедо» с «Гомелем».

 
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