В России состоялись выборы «вора №1»

Сходка вожаков криминального мира, на которой определялся держатель всемирного «общака» русской мафии, прошла в Лужниках.

В Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе». Больше десяти самых влиятельных мафиози собрались, чтобы выбрать держателя всемирного «общака», который по совместительству является и «боссом всех боссов». Данное место стало вакантным после того, как крупный срок получил прежний «вор в законе № 1» Захарий Калашов (Шакро Молодой). Как и предсказывал «Росбалт», новым «боссом всех боссов» единогласно избран Олег Шишканов (Шишкан).

Олег Шишканов и Дмитрий Маликов

По информации агентства, мероприятие было организовано «законником» Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников. В сходке приняли участие следующие мафиози: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).

Сначала именитые «воры в законе» обсудили все последние события в криминальном мире: активность в Турции Надира Салифова (Лоту Гули); пожизненный запрет на въезд в РФ Тариелу Ониани (Таро); крупный срок, полученный Захарием Калашовым, и многое другое. Все участники сошлись во мнении, что после того, как Шакро Молодой был приговорен к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы, прошло достаточно времени, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости нового держателя главного общака страны. (Он же является «вором в законе № 1»). Сейчас приемом средств занимаются и Воскрес, и Каха, но безусловно должен быть единый держатель. Участники сходки предложили стать таковым Олегу Шишканову. Тот, взвесив все «за» и «против», дал свое согласие. Таким образом официально новым «боссом всех боссов» мафии стал Шишкан. В ближайшее время о решении сходки будут извещены все представители криминального мира, которые и делают отчисления в «общак».

Что касается других заметных гангстеров, не принявших участие в мероприятии, то их позиция по данному вопросу известна. Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина), который не смог быть на сходке, сразу поставили в известность о новом «воре в законе № 1», и он никаких возражений высказывать не стал. Как ни странно, но кандидатура Шишкана не вызвала отторжения и у Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский).

Он «трезво» смотрит на вещи и понимает, что после пожизненного запрета на пребывание в РФ Таро других кандидатур на место «босса всех боссов», кроме Шишкана, фактически нет. Не возражали против восшествия на «трон» Шишканова и в клане Лаши Шушанашвили (Лаша Руставский). Сам Захарий Калашов, даже после того, как его перевели из СИЗО «Лефортово» и СИЗО «Красная Пресня», недоступен для внешнего мира. Однако с его стороны тоже особых возражений не ожидается, поскольку у родственников Шакро — «законников» Нодара Асояна (Нодар Руставский) и Шалвы Озманова (Куса) - сложились с Шишканом вполне «рабочие» отношения.

Что касается Лоту Гули, то свою позицию по данному вопросу он высказывал ранее своему окружению и придерживается ее сейчас: «король („вор в законе № 1“) нам не нужен».

Таким образом, закончилась многолетняя гегемония курдов-езидов на воровском «троне». А именно к этой народности относились прежние «боссы всех боссов» Аслан Усоян (Дед Хасан) и Захарий Калашов. Впрочем, курды-езиды без видных представителей в криминальном мире не остались. В частности, их представителем является присутствовавший на сходке «вор в законе» Дмитрий Чантурия — родственник и продолжатель традиций Деда Хасана. Мирон на некоторое время уходил в «тень», но сейчас вновь стал заметным игроком в мафиозном мире. При этом он один из немногих участников сходки, кто сумел наладить отношения с тем же Гули.