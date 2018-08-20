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Политика
20.08.2018
Ольга Бурая
Что говорил Румас о работе в правительстве до назначения премьером

Сергей Румас работал вице-премьером с декабря 2010 года по июль 2012-го. После этого он неоднократно вспоминал об увиденном.

В 2014 году ходили слухи, что глава Банка развития Сергей Румас может сменить во главе правительства Михаила Мясниковича. Но чиновник заявил, что на пост премьер-министра не метит, намереваясь реализовать себя в качестве банкира.

«Возглавляя в правительстве экономический блок, я видел, какие непростые решения приходится принимать Михаилу Владимировичу (Мясниковичу), насколько сложна и, к сожалению, иногда неблагодарна эта работа»

Спустя год Сергей Румас вновь вспомнил о работе в правительстве.

«Во время работы в правительстве бывало, что возвращался домой заполночь. Большинство членов правительства работает в таком режиме. Это сложная и часто неблагодарная работа»

В 2018 году отказываться от высокого поста чиновник не стал.

Первое обещание Румаса на посту премьера. В одной картинке

 
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