Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
Что говорил Румас о работе в правительстве до назначения премьером
Сергей Румас работал вице-премьером с декабря 2010 года по июль 2012-го. После этого он неоднократно вспоминал об увиденном.
В 2014 году ходили слухи, что глава Банка развития Сергей Румас может сменить во главе правительства Михаила Мясниковича. Но чиновник заявил, что на пост премьер-министра не метит, намереваясь реализовать себя в качестве банкира.
Спустя год Сергей Румас вновь вспомнил о работе в правительстве.
В 2018 году отказываться от высокого поста чиновник не стал.
Первое обещание Румаса на посту премьера. В одной картинке
Главное