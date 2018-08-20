«Москва ваше место»

20 августа 1968 года войска стран Варшавского договора вторглись в Прагу. Начались протесты и противостояние с военными.

В столице царили сильные оппозиционные настроения. Жители отказывались кормить и поить советских солдат, уничтожали названия улиц и отказывались выполнять приказы властей. Советские солдаты понимали, что они нежеланные гости.

«Салiдарнасць» в рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» публикует 10 фотофактов из оккупированной Праги.