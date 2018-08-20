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20.08.2018
Александр Филимонов, Медуза
Украинский футболист демонстративно не повернулся к флагу России. Он объяснил, что это было

Вечером 18 августа на сочинском стадионе «Фишт» состоялся матч седьмого тура российской Футбольной национальной лиги между командами «Нижний Новгород» и «Сочи».

Перед началом встречи во время исполнения гимна России футболисты обеих команд, выстроившиеся на поле, повернулись лицом к российскому флагу. Единственным, кто этого не сделал, стал украинский защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив. Он продолжал стоять лицом к трибунам.

После матча, который завершился победой гостей со счетом 1:0, российские СМИ и болельщики осудили поведение футболиста. Его упрекнули в демонстративном неуважении к России и ее государственной символике.

Как пишет Sports.ru, ночью в соцсетях клуба стали появляться предложения наказать Федорива: освистывать его на матчах или даже расторгнуть с ним контракт. Утром все комментарии были удалены, а наиболее активные участники дискуссии забанены.

Днем 19 августа пресс-служба нижегородского клуба пояснила, что украинец не выказывал неуважения к россиянам, а просто молился. В комментарии на сайте «Нижнего Новгорода» Федорив заявил, что, как верующий человек, перед каждой игрой произносит на поле слова молитвы.

«Мое глубокое убеждение, что спорт — вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки», — процитировала его слова пресс-служба.

Как отмечает «Газета.ру», инцидент в Сочи стал уже не первым случаем, когда Федорив не повернулся к российскому флагу. Аналогичный эпизод запечатлен в трансляции матча первого тура ФНЛ, когда «Нижний Новгород» встречался с «Мордовией».

30-летний Виталий Федорив — воспитанник киевского «Динамо». На Украине он также выступал за «Говерлу», «Олимпик», «Кривбасс» и провел два матча за национальную сборную. В России он ранее играл за пермский «Амкар». Контракт с нижегородским клубом Федорив подписал в феврале 2018 года. В составе команды он провел 11 матчей.

 
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