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Комментарии
20.08.2018
Сергей Синица
Лукашенко принял два решения со знаком «плюс»

Поводов для критики в свой адрес Александр Лукашенко предоставляет предостаточно. Но есть и случаи иного рода.

На минувшей неделе их было как минимум два. Назначение премьер-министром Сергея Румаса стало до известной степени сюрпризом, и не сказать, чтобы неприятным. Профессионал, банкир, либерал – есть шанс, что этот человек сумеет разобраться со многими экономическими проблемами, если ему не будут слишком сильно мешать.

Конечно, никто не знает, каким станет премьерство Румаса. Чепчики в воздух по этому поводу бросать рано. Но сам факт появления Румаса на втором по значимости посту в стране обнадеживает.

Также в актив Александру Лукашенко, на мой взгляд, следует записать «ответ на критические замечания в СМИ и интернете». Похвально уже само по себе намерение отреагировать на аргументы оппонентов.

Стремление разъяснить свою позицию – позитивное явление, пусть даже некоторые доводы, приведенные руководителем Беларуси, способны убедить лишь наивных людей. Остается надеяться, что «ответы» станут регулярными.

Впрочем, без минусов тоже не обошлось. Александр Лукашенко в очередной раз заявил:

– Мы один народ фактически. Мы от одного корня – белорусы, россияне и украинцы.

Этот тезис и так слишком глубоко укоренился в головах многих наших сограждан. Когда его дополнительно вколачивает туда глава государства, фундамент этого самого государства начинает расшатываться.

Справедливости ради следует отметить, что Лукашенко сказал также:

– Мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть». Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение.

И всё же подобные разнонаправленные высказывания могут быть использованы в самых неприятных для Беларуси целях: если «мы один народ фактически», то почему бы и не «вступить»? Поэтому опасно предоставлять подпитку проимперским настроениям.  

В общем, вопросов после «ответов» по-прежнему хватает. Но дискуссия (даже заочная) в любом случае лучше, чем её полное отсутствие.

 
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