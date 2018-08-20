Экс-премьер: «Главное – взаимоотношения Путина и Лукашенко. Остальное вторично»

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Ждать ли перемен в отношениях между правительствами Беларуси и России?

Новый премьер Беларуси Сергей Румас, фото Наша Нiва

Дмитрий Медведев поздравил нового премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с назначением. «Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия», – подчеркнул российский премьер, сообщает пресс-служба Совмина РФ.

Изменится ли что-то в межправительственной деятельности после назначения Румаса белорусским премьером? Экономист Лев Марголин прогнозирует, что во взаимоотношениях с Россией никаких изменений не будет, поскольку все, что происходит, носит закономерный характер.

– Закономерный характер носят проблемы с кредитами, потому что, с одной стороны, у России самой денег нет, а с другой стороны, они, как и МВФ, прекрасно понимают, что нужны реформы, которые уже назрели и перезрели. На мой взгляд, эти дифирамбы Медведева основываются как раз на том, что Румасу будет проще объяснять. Когда приезжает Лукашенко или приезжал уже бывший вице-премьер Семашко, то они и слушать ничего не хотели: давай, и все. А этому, может, удастся что-то объяснить, о чем-то договориться, найти взаимоприемлемые шаги, – полагает эксперт.

В том плане, добавляет собеседник, в каком это хотел бы белорусский президент, – в плане получения денег, нефти, отмены нефтяного налогового маневра ничего не изменится.

– Как и внутри Беларуси. Некоторые говорят, что Румас согласился стать премьером, потому что он выторговал у Лукашенко какие-то обещания на реформы. Мне кажется, что у Лукашенко если что-то на словах и выторгуешь, то все равно такой характер и такое представление об экономике, что он будет делать по-своему. Поэтому я никаких изменений ни снаружи, ни внутри не ожидаю, говорит экономист.

Продолжение комментария, а также мнение другого эксперта читайте здесь

 
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