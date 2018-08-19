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19.08.2018
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Изнасиловал дочь, домогался внучек. В Речицком районе осудили педофила

Суд рассмотрел дело в отношении жителя района и его обвинения в педофилии.

Мужчина был осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Как стало известно, ещё в 1984 году мужчина изнасиловал свою дочь и её подругу. При этом родители подружки написали заявление в милицию, а его супруга отказалась. Тогда мужчину осудили на три года лишения свободы. Выйдя из мест заключения, он снова вернулся в эту же семью.

А в прошлом году следователям стало известно, что на протяжении нескольких лет он совершал насильственные действия в отношении своих четырёх малолетних внучек. Когда эти факты вскрылись, мужчина, понимая, что ему грозит уголовная статья, попытался уехать в Россию в Новосибирск, где у него живут родственники. При этом в отъезде ему вновь помогала супруга, то есть бабушка тех самых девочек. Сотрудники милиции сняли подозреваемого уже с поезда в Гомеле.

В районной прокуратуре рассказали, что на момент совершения насильственных действий в отношении внучек дедушке было немного за 60 лет, а девочкам от 10 до 14 лет. Всего по данному делу проходило пять потерпевших: четыре внучки педофила и дочь.

 
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