Как в России сажают за репосты

Интенсивность возбуждения уголовных дел за репосты и мемы вызвала панику у российских интернет-пользователей.

И обеспокоила руководство отечественных социальных сетей, пишет Газета.ru.

Уголовные дела, заведенные на жителей Барнаула Марию Мотузную и Даниила Маркина по обвинению в экстремизме (статья 282 УК) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК) из-за публикации мемов в социальной сети в «ВКонтакте», вызвали огромный резонанс, хотя сама 282-я статья была принята еще в 2003 году и поначалу использовалась для борьбы с маргинальными националистическими организациями.

Спустя 15 лет после ее принятия 282-я и ряд других статей УК РФ стали применяться для контроля за интернетом.

Мария Мотузная разместила в социальной сети «ВКонтакте» «изображения с тематикой неприятия к лицам негроидной расы, а также отрицательного характера изображения священнослужителей». 6 августа состоялось первое заседание по ее делу.

Даниил Маркин, дело которого ведется уже год, опубликовал в той же соцсети несколько мемов на тему православной Пасхи и изображение персонажа сериала «Игра престолов» Джона Сноу.

13 августа Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам лишения свободы за комментарии в социальной сети «ВКонтакте», содержащие признаки оправдания террористической группировки «Исламское государство».

15 августа вступил в силу приговор в отношении жителя Северодвинска Алексея Лебедева. «Лебедев, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в период с 2015 года по март 2017 года, используя личную страницу в социальной сети «ВКонтакте», публично распространял материалы, оправдывающие действия норвежского террориста Андерса Брейвика», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

16 августа в Самаре суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу пенсионерки Любови Кузаевой. Следственный комитет предъявил обвинение сразу по нескольким «популярным» статьям, в том числе об организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Поводом для возбуждения уголовных дел послужила публикация во «ВКонтакте» видеоролика. Следствие считает, что он был размещен в 2016 году с ноутбука Кузаевой.

В 2017 году и первой половине 2018-го в России практически каждый день возбуждалось уголовное дело, связанное с публикациями, лайками и репостами в социальных сетях.

По данным «Агоры», в 2017 году 48 пользователей получили за публикации в соцсетях реальные сроки, а 411 человек стали фигурантами уголовных дел. Как отметил аналитик правозащитной группы Дамир Гайнутдинов, это не окончательные цифры, а лишь те случаи, которые удалось выявить. Единая статистика по судам за публикации в интернете в России не ведется.