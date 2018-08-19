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В мире
19.08.2018
Почему «самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии

Хосе Мухика заявил, что хочет проводить больше времени на своей ферме.

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире» за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора, сообщает ВВС.

Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту должность перешел после того, как закончился его президентский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что «устал после долгого путешествия».

«Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы», - говорится в письме экс-президента на имя главы сената Лусии Тополански, жены Мухики, которая также является вице-президентом страны.

Мухике 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрьмах.

 
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