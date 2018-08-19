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Кино
19.08.2018
Юлия Шагельман, Коммерсантъ
Mamma Mia! 2

На экраны выходит продолжение музыкального кассового хита незамысловатым названием «Mamma Mia! Here We Go Again».

Второй фильм приготовлен по тому же рецепту, что и первый, только сахара в него добавили еще больше.

В 2008 году экранизация мюзикла, составленного из всенародно любимых песен шведского квартета АВВА, собрала в мировом прокате более $ 600 млн — очень впечатляюще при бюджете в скромные, особенно по нынешним временам, 52 млн. Сиквел был очевидной идеей, которая напрашивалась сама собой, тем более что песен у АВВА много. Тем не менее ждать продолжения пришлось целых десять лет.

Во второй части оказалось, что песен на самом деле не так уж и много. Поэтому наиболее ударные хиты, включая, конечно, заглавную композицию, пришлось повторить. Однако любимые песни, как известно, от повторения становятся только лучше, не зря же в караоке все время исполняют примерно одно и то же.

Новая «Mamma Mia!», как и предыдущая, именно что фильм в жанре караоке. Музыкальные номера, которым благодарный зритель в идеале должен подпевать, здесь весьма условно связаны примитивным сюжетом, не интересующим никого, в том числе и его авторов. Их аж четверо.

Один из них, по совместительству режиссер картины Ол Паркер — автор сценариев, например, двух фильмов про «Отель «Мэриголд», иными словами, большой специалист по отдыху и забавам пожилых людей в красивых экзотических местах. Вот и в «Mamma Mia! 2», хотя каст из ветеранов Голливуда разбавлен молодежью сильнее, чем в первой части, общее настроение вполне пенсионерское.

В конце прошлого фильма юная Софи Шеридан (Аманда Сейфрид) уплывала со своим бойфрендом Скаем (Доминик Купер) посмотреть мир, но спустя десять лет вы обнаружите ее все на том же греческом острове Калокаири, где она готовится открыть отель, названный в честь ее матери Bella Donna. Сама Донна (Мерил Стрип) умерла за год до начала событий, и это грустное событие оставлено за кадром.

На авансцену же выходит Донна образца 1979 года (Лили Джеймс), а также молодые версии ее подруг и возлюбленных, один из которых стал отцом ее дочки. Женской половине повезло больше, чем мужской: 20-летние «Гарри» (Хью Скиннер), «Билл» (Джош Дилан) и «Сэм» (Джереми Ирвин) настолько невыразительны, что за Колина Фёрта, Стеллана Скарсгарда и Пирса Броснана становится обидно.

Запевая примерно каждые шесть минут, молодая шпана разыгрывает историю, которая когда-то привела Донну на Калокаири. В «современной» сюжетной линии событий и того меньше — главная интрига заключается в том, успеют ли три отца Софи к открытию отеля, а где-то по краю кадра ошивается Скай, который вдруг переехал в Нью-Йорк, где ему предложили работу. Воссоединятся ли они с Софи? Состоится ли открытие отеля, ведь на остров обрушивается шторм? Надо ли говорить о том, что папы приедут вовремя, жених вернется, а отель благополучно откроется?

В финале картины, правда, случаются два сюрприза, которые были анонсированы еще в трейлере. Во-первых, Софи оказывается беременна (и это приводит еще к одному приторному дуэту). Во-вторых, появляется ее бабушка в исполнении Шер, которая здесь больше похожа на двоюродную тетю Леди Гаги. Ради нее авторы даже вписали в сюжет не самую очевидную песню — «Fernando», которая предваряется удивительным диалогом о неведомой революции в Мексике в 1959 году.

Впрочем, этот и остальные не очень осмысленные сюжетные повороты — всего лишь розочки на огромном сладком торте. И когда фильм заканчивается, чувствуешь себя так, будто бы тебя заставили съесть этот торт целиком.

 
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