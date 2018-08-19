Ким Кардашьян устроила съемку на пляже в плавках-ниточках

Звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Уэста в очередной раз «случайно» эффектно попала в объектив папарацци.

Отметим, что подруги и стилисты знаменитости, построившей карьеру на обнаженном теле и эпатаже, выглядят почти как ее копии. Поговаривают, что барышни ходили к пластическому хирургу с фотографией Кардашьян. Впрочем, глядя на «пятые точки» всей троицы, сомневаться в этом не приходится.

Звезды, которых мы не помним одетыми