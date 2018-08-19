Как выглядел Кобяков на последней встрече в качестве премьер-министра. Фотофакт

Она состоялась на следующий день после разноса в Орше.

15 августа премьер-министр встретился с членом коллегии (Министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой.

Фото пресс-службы правительства

18 августа Андрея Кобякова на посту премьер-министра сменил Сергей Румас.

Главой правительства Кобяков проработал почти четыре года: с декабря 2014-го. Ему 57 лет, его будущее пока неизвестно.