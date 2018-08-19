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19.08.2018
В Москве жертвы Расстрельного дома вернулись к месту приговора. Фотофакт

«Мемориал» установил стенды с портретами жертв Расстрельного дома, в котором планируется открытие парфюмерного бутика.

На одном — информация о самом Расстрельном доме: с 1933 по 1949 здесь располагалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Именно здесь был один из основных центров репрессий: с 1936 по 1938 год в этом здании к расстрелу приговорили 31 456 человек, сообщает Новая газета.

На втором — портреты жертв. Среди приговорённых к расстрелам: Бабель, Мейерхольд, Тухачевский, Пильняк...

В настоящий момент Расстрельный домом накрыт строительной сеткой. Ранее стало известно, что нынешний владелец здания бизнесмен Владимир Давиди планирует открыть в Расстрельном Доме бутик элитной парфюмерии в 2019 году.

 
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