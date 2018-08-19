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Политика
19.08.2018
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»

Пресс-служба главы государства – о том, как президент увольнял правительство Кобякова.

— Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои «дети». Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков — и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе…

Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?

Калинкина: «Когда настала очередь доктора Жарко, пациент Лукашенко впал в ступор»

 
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