Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»

Пресс-служба главы государства – о том, как президент увольнял правительство Кобякова.

— Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои «дети». Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков — и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе…

Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?

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