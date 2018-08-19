Латынина: «Чтобы остались в России дебилы, которые нюхают клей»

Российский обозреватель дает совет соотечественникам-родителям.

– Вот этими окосевшим от страха, тянущим страну в Средневековье режимом лежит глобальная такая даже не политическая, а эстетическая возрастная пропасть, – комментирует дело «Нового величия» на Эхе Москвы международный обозреватель Юлия Латынина. – Потому что детки-то живут в XXI-м веке, а режим – в XVI-м. А это такой, вот, князь Иван Калита с iPhone’ом.

И вот это будущее России режим просто хочет уничтожить. Как? Очень просто. Потому что сейчас будут делать все сознательные родители? Любой ценой стремиться, чтобы дети уехали из России. Вот, если ты нормальный ребенок, поступай куда хочешь – в Оксфорд, хоть в какой-нибудь, не знаю, в Висконсине заштатный университет. Поступай. Уехал – всё, забыл. Да?

У нас 15 миллионов школьников. Понятно, что не все уедут, уедет миллион, но это буде лучший миллион. Собственно, вот этот лучший миллион и так видишь, когда приезжаешь в Америку или на Запад.

То есть цели этой операции – чтобы остались в стране дебилы, которые нюхают клей, и там Мара Багдасарян с ее золотыми Лексусами или на чем она там гоняет. Вот эти 2 категории приматов Кремль устраивают.

Потому что я еще раз повторяю, важно понять, что в деле «Нового величия» нет состава преступления. Дети собирались в Телеграм-чате, обсуждали судьбу страны, думали, что делать. Пришел провокатор (вот этот Константинов). Провокатор не сказал «Ребята, пойдем взорвем Кремль» и их не поймали на том, что они пошли взрывать Кремль. Провокатор не сказал «Ребята, пошли застрелим судью, который выносит несправедливые приговоры», и их не поймали на том, что они там пошли стрелять судью. Провокатор сказал «А давайте организуем организацию и напишем программу».

Это не история о том, как фбровец внедрился в группу джихадистов, и сказал там «Пойдем взрывать аэропорт» и на этом их взяли. Это важно, потому что в США нельзя просто взять тебя за твои убеждения или за то, что ты стоишь в некоей организации, если она не запрещена. Можно взять за уголовку. А в данном случае никакой уголовки нету по любым нормальным здравым законам здравого смысла. Да?

Организация создана на бумаге. Организация создана провокатором. Организацией не сделано ничего кроме как появилась на бумаге. Там, в США любой судья не то, чтобы выбросил это дело из суда, он бы сказал «Вы мне что привезли? Вот, как насчет уголовного дела против провокатора, который это устроил?» И более того, сейчас выясняется, что Аня Павликова не хотела состоять в этой организации – она просилась, говорит «Да нет, я хочу выйти». Провокатор объяснял: «Нет, девочка, без тебя всё развалится». И как я уже сказала, посадили девочек в СИЗО именно потому, что настоящим пацанам кремлевским проще воевать против девочек.

И это признак-то, собственно… Их посадили почему? Ровно потому, что ничего нету. А если ничего нет, то что делать? Правильно: заставить обвиняемых оговорить себя и других. С кого надо начинать? Правильно: с самых слабых.

Еще раз. Сам факт того, что под арестом оказались именно Аня и Маша, — это факт того, что у настоящих пацанов ничего не было и им было ясно, что пытать надо самого слабого. В данном случае 17-летнюю девочку. На это был расчет, и судья Юлия Рудакова в этом участвовала, когда продлевала ей арест.

Немножко они промахнулись в том, что да, девочка – слабое звено, но у нее родители. Они разбудили инстинкт защиты ребенка, который у всех кроме настоящих пацанов (вот этих вот самых следователей), у человечества есть вот этот инстинкт защиты маленького существа. Без этого бы просто человечество не выжило, оно не дожило бы до нынешней великой и прекрасной России. И этот инстинкт они разбудили не только у родителей.

И к вопросу о том, что да, там была какая-то организация. Я вам напомню, как выглядит настоящий террор и настоящая террористическая организация. Потому что она в России есть и была. Это, например, была знаменитая банда GTA, банда исламистов, которая делала джихад, убивала водителей на дорогах любых, да? Просто потому, что они неверные. Это люди, у которых при обысках дома нашли экстремистскую литературу, инструкции, как убивать, книги соответствующие. Эти люди рассказывали, что их инструкторами были 2 человека, которые прошли тренировочные лагеря террористов в Пакистане. Эти люди признавались, что они переводили деньги на джихад.

Кстати, знаете, как их нашли? Правильно: их нашли, когда после десятков уже совершенных ими убийств, существование которых власть практически отрицала… Она то отрицала, то рассказывала, что «Знаете, наверное, это вот коварные украинские боевики убивают настоящих русских». И, вот, двое мужиков недоубитых, просто в которых стреляли, погнались за этими людьми, и кусок номера одного из этих джихадистов попал на видео, номера машины.

Ребята были такого табуреточного уровня, что они ездили на дело прямо на машине, которая принадлежала им. Не на какой-то левой. Да? И после этого наше великое следствие, все-таки, смогло их вычислить. Да? Потому что, как я уже сказала, ну, естественно, у нас «лайки-то» вычислять проще, чем джихадистов ловить.

Так почему я об этом говорю? Что когда им предъявляли обвинение, то в обвинении нет ни слова про исламский терроризм. Да? При этом у нас, значит, еще наши кремлевские пропагандоны издеваются над европейскими либералами. Ребята, вот как выглядит терроризм. Банда, убивающая во имя Аллаха, несколько десятков жертв, жуткие истории каждой из этих жертв, человека, который поехал на рыбалку, и привезли его труп… Почитайте замечательное расследование в «Медузе» Даниила Туровского. И так выглядит терроризм.

Но этого терроризма, этой организации, настоящей организации террористов не предъявлено. Эта борьба, борьба с исламским терроризмом не является первоочередной для российского государства.

Вот, все силы государства были брошены на другое – на борьбу с «лайками». Потому что дети – это стратегический противник для Кремля, это угроза власти.