Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
ГКЧП: паўстанне зла
В Москве жертвы Расстрельного дома вернулись к месту приговора. Фотофакт
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
Найден мертвым сын экс-депутата Госдумы, чье фото было символом протеста
Реплика дня от Лукашенко. «Я в Кремль отчитываться не езжу»
Карбалевіч: Чаму Лукашэнка памяняў вярхушку ўраду
Кадр дня. Путин танцует с министром иностранных дел Австрии на ее свадьбе
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
Дмитриев: «Первое, что сделает Румас — разберется с чертовой крышей в Орше»
Лукашенко: «Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально»
У белоруса взорвались беспроводные наушники Apple. Фотофакт
Раненый в Ивацевичах милиционер пришел в сознание
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Высохший» Макей пойдет на повышение?
В Минске неожиданно сгоняют людей на загадочный субботник
Румас сменил Кобякова. Лукашенко провел ротацию в правительстве
Острый вопрос, на который Лукашенко стоило бы ответить прежде всего
Первое обещание Румаса на посту премьера. В одной картинке

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Совладелец ресторана возле Куропат нарушил обещание: гости заведения устроили салют
Белорусы, рванувшие на заработки, объяснили Лукашенко, почему уехали
«Дохлые крысы, презервативы и прочая наркота!» Появилась полная видеоверсия разноса от Лукашенко
Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
Доренко назвал Россию «оттраханной» и «сукой»
Отпущены несколько задержанных по «делу медиков» врачей
«Чем больше он говорил и учил — тем хуже жил народ. Нищета накрывала страну»
Байнет о поездке Лукашенко: «В Орше решили развеять пепел над руинами»
Кочанова «потеряла» 7 поручений Лукашенко
6 фактов о том, как сложилась жизнь «железной леди» Петкевич после ухода из власти
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Яхта миллиардера-белоруса снова попала в прицел читателей «Салiдарнасцi»
«Огненный» аист на Припяти
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Как Лукашенко поднял давление молодому директору
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Сара едет. На Бали!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
19.08.2018
Русская служба ВВС
Найден мертвым сын экс-депутата Госдумы, чье фото было символом протеста

Что известно о его смерти?

В подмосковном Железнодорожном под окнами многоэтажного дома найден мертвым Роман Шингаркин - участник акции Алексея Навального против коррупции, сын бывшего депутата Госдумы.

Рядом находилось тело 17-летней девушки.

Роман Шингаркин был одним из троих юношей, которые во время акции 26 марта 2017 года забрались на фонарный столб, чтобы избежать задержания полицией. Фотографии молодых людей на Пушкинской площади облетели мировые СМИ и стали визуальным символом акции «Он вам не Димон».

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что на телах травмы, характерные для падения с высоты.

Отец юноши, бывший член фракции ЛДПР в Госдуме и экс-кандидат на пост губернатора Московской области Максим Шингаркин, подтвердил гибель сына в беседе с РИА Новости и другими СМИ. Других комментариев он давать не стал.

Роман Шингаркин: я не спускался, чтобы не задержали

На странице Романа Шингаркина в соцсетях ровно в семь утра в субботу 18 августа появился пост со словами «Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв».

Пост похожего содержания появился на странице, которая, как утверждают несколько российских СМИ, принадлежит знакомой Шингаркина Александре Соловьевой. Он заканчивается словами «Я ухожу любя».

Следственный комитет России проводит доследственную проверку, сказала Интерфаксу представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

«В чем причина?»

Как сообщает «Московский Комсомолец», тела Шингаркина и девушки были прикованы друг к другу наручниками, когда их нашли.

По информации российских СМИ, девушку звали Александра Соловьева и она училась в медицинском колледже. Соловьева и Роман Шингаркин встречались, следует из постов, опубликованных в соцсети ВКонтакте незадолго до их смерти. В посте юноши содержится ссылка на страницу девушки, в ее прощальном посте - на его профиль.

Перед тем как опубликовать записи, молодые люди сменили аватарки: у каждого из них появилась фотография сделанных из конструктора «Лего» двух человеческих фигур, руки которых скреплены, а под ними выложено слово «суицид».

Юноша написал, что сам вскрыл дверь на крышу и просит не винить в своей смерти родителей: «Это не сатанисты; не таксист, не управляющая компания забыла закрыть крышу, а я сам все вскрыл».

В профиле под мужским именем, который, как утверждают СМИ, вела девушка Шингаркина, тоже говорится о суициде.

Канал Mash сообщает, что девушка оставила предсмертную записку своей подруге и публикует, предположительно, фотографию письма. Оно попеременно написано то от лица мужчины, то женщины, но одним почерком.

Бывший депутат и бывший «гринписовец»

Отец Романа Шингаркина - Максим Шингаркин был депутатом Госдумы в 2011-2016 годах и состоял во фракции ЛДПР. До этого он в течение 15 лет служил в управлении министерства обороны, занимающемся ядерно-техническим обеспечением и безопасностью, и дослужился до звания подполковника.

В начале 2000-х Максим Шингаркин несколько лет занимался борьбой с загрязнением окружающей среды ядерными отходами, в том числе на территории, прилегающей к заводу «Маяк» на Урале.

Будучи координатором ядерного проекта "Гринписа", однажды был задержан милицией во время акции на Красной площади. В течение шести лет Максим Шингаркин входил в экспертный совет при уполномоченном по правам человека.

Позже Шингаркин-старший стал депутатом в составе фракции ЛДПР. Автор законопроекта «О добровольчестве», который не был принят Госдумой. В 2013 году Максим Шингаркин был кандидатом в губернаторы Московской области, получив на выборах 2,5% голосов.

Молодежь на акции протеста

Роман Шингаркин стал известен в марте 2017 года, когда в Москве и десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, участвовать в которых призвал оппозиционер Алексей Навальный.

Акции протеста были организованы после выхода фильма-расследования «Он вам не Димон» о состоянии российского премьера Дмитрия Медведева.

В Москве шествие по Тверской улице не было согласовано и закончилось массовыми задержаниями. По разным оценкам, в акции приняли участие от 10 тысяч до 50 тысяч человек, в числе которых было много подростков и молодежи.

Около тысячи участников акции были задержаны. Роман Шингаркин, которому тогда было 17 лет, избежал задержания, забравшись вместе с другими молодыми людьми на фонарь на Пушкинской площади.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Румас сменил Кобякова. Лукашенко провел ротацию в правительстве
«Ён проста зьнік». Што на судзе расказалі пра апошнія дні жыцьця Коржыча
Родственница застреленного милиционера: «У него же сыночек остался»
Совладелец ресторана возле Куропат нарушил обещание: гости заведения устроили салют
Первое обещание Румаса на посту премьера. В одной картинке
Кадр дня. Путин танцует с министром иностранных дел Австрии на ее свадьбе


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY