Иностранцы: Кто за Румасом стоит? Его Лукашенко слушает?

Традиционно после громких кадровых назначений возникает тема who is who. Но новый премьер-министр Сергей Румас в особом представлении не нуждается.

Он один из немногих высокопоставленных чиновников, кто не чурается публичности и о ком известно очень многое. Пересказывать биографию в очередной раз нет смысла. Лучше вспомнить несколько, как мне кажется, любопытных и релевантных историй.

Первое обещание Румаса на посту премьера. В одной картинке

…Сергей Румас был вице-премьером с декабря 2010 года по июль 2012 года. Потом возглавил Банк развития. В 2014 году Александр Лукашенко предложил журналистам поучаствовать в выборе нового премьер-министра. Наша редакция, долго не думая, откликнулась на эту инициативу. Мы не только составили список кандидатов, но и устроили голосование среди пользователей. В выборах за явным преимуществом победил Сергей Румас.

Спустя пару дней после голосования Банк развития проводил какой-то ивент и приглашал прессу. Сергей Николаевич подошел и попросил дать его комментарий. Он поблагодарил пользователей за оказанное доверие, высказал слова поддержки тогдашнему премьер-министру Михаилу Мясниковичу и выразил уверенность, что будет больше полезен стране на посту главы Банка развития.

…Несколько лет назад в Минске проходил инвестфорум. Такие мероприятия ценны не столько официальной частью, сколько разговорами в кулуарах и after party. И вот вечером заграничные финансисты и банкиры, отведав драников и пива, стали интересоваться, с кем в Беларуси можно вести дела.

Белорусская сторона (чиновники, бизнесмены, аналитики) озвучивала разные фамилии людей при должностях. Иностранцы слушали и кивали головой. Они взбодрились, когда прозвучала фамилия «Румас». «Приятно удивлены общением с ним. Не ожидали увидеть такого чиновника в Беларуси. Это белая ворона. А кто за ним стоит? У него команда есть? Его Лукашенко слушает?», – засыпали вопросами иностранцы.

Удовлетворили ли их ответы, сказать сложно. Как и то, приходит ли новый премьер со своей командой. Команда-то молодая, но со стороны кажется, что в этой команде не все разделяют взгляды Румаса. Настораживают и свежие рассказы сведущих людей о большом влиянии на происходящие процессы так называемой советской номенклатуры. Люди вроде уже на пенсии и не при должностях, но пытаются давать советы и влиять на умы молодых коллег…

…В 2013 году мы делали с Румасом большое интервью. Он только переехал в новое здание Банка развития рядом со Свислочью. Вид из кабинета открывался завораживающий. Но кабинет был еще не обжит, вещей был самый минимум. Мы заметили на тумбе книгу «Институциональные преобразования и экономическая теория». Оказалось, Румас ее недавно приобрел, но еще не читал. А вот «Сингапурскую историю: из «третьего мира» — в первый» перечитывал несколько раз.

Тогда история бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который превратил небольшой остров в великое государство, показалась во многом символичной. Как и объяснение Румаса: «Это удивительная страна, которая, не имея природных ископаемых, смогла совершить такой прыжок в своем развитии. Плюс ко всему рыночные преобразования сочетались с жесткой централизацией власти».

Сейчас тутбаевский форум в один голос поддерживает назначение Румаса, но особых иллюзий не питает. «Антикризисный менеджер на ближайшие полтора-два года, до следующих выборов», — звучит прогноз.

Как же хочется ошибаться в этом и верить в сингапурское «чудо».