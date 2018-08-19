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Спорт
19.08.2018
Михаил Миронович
Шпилевский ответил Милевскому: да тебя туда, где я был, вообще не взяли бы!

Брестская «Санта-Барбара» продолжается. Отстраненный от работы с «Динамо» Алексей Шпилевский, проработавший старшим тренером менее полутора месяцев, хлестко высказался в «Прессболе».

Фото ФК «Динамо-Брест»

Болельщики уже несколько недель с любопытством наблюдают за конфликтом между молодым наставником и опытным игроком. Алексей Шпилевский убрал из команды Артема Милевского. После этого харизматичный плеймейкер пренебрежительно отозвался о тренере в интервью «Трибуне»:

– Человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то.

Но, честно говоря, Бог ему судья. Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи – это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды...

При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии Лейпцига. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал – это бестактность. А по отношению к людям – просто некрасиво.

– Вы ведь видели уровень его работы. Что можете сказать?

– Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии Лейпцига? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального.

Алексей Шпилевский тоже не смолчал. Он опубликовал статью в «Прессболе», в которой, в частности, говорится об Артеме Милевском:

«На очень многое я закрывал глаза. На все: ужасную репутацию, на все слухи, хотел сам убедиться. Но когда человек не соблюдает ни капельки уважения и респекта не только ко мне, но и к партнерам, то надо принимать для всех правильное решение, в первую очередь для команды.

Я пришел ниоткуда? Клуб бундеслиги, играющий в Лиге чемпионов, где работают высококвалифицированные специалисты, один из лучших менеджеров (Ральф Рагник) в Европе, — это ниоткуда? Милевского и многих других туда даже на стажировку не взяли бы, где надо всем сотрудникам проходить через ассессмент-центр, перед тем как тебя берут на работу, не говоря о привилегии там работать.

Я футбольной жизни не видел? С теми легендарными людьми, про которых читал и с которыми общался, проводил время и которые меня окружали и окружают, можно только лишь завидовать. Спасибо богу за это».

Высказался Алексей Шпилевский и о белорусском футболе в целом. Вот несколько цитат:

«Наш менталитет, наша лень, наше самолюбие и наша упрямость не позволяют нашим людям выходить на новый уровень и прогрессировать».

«Меняться мы, к сожалению, не хотим. Здесь надо не перестраивать, а все заново строить».

«Мат, сплетни, упрямость, негатив, отсутствие преподавания моральных и жизненных принципов, лень и, к сожалению, примитивность наших так называемых детско-юношеских тренеров делают нашу молодежь такими [ужасно подготовленными].

Наверняка найдутся «благодарные читатели», которые ответят на статью Алексея Шпилевского. А тем временем появилась информация, что вскоре Диего Марадона не просто мелькнет на стадионе, а начнет свою работу в «Динамо». Брестская «Санта-Барбара» продолжается.

Как Марадону встретили в Беларуси

 
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