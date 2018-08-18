Байнет: «Почему это правительство не разогнали раньше?»

Лукашенко назвал причины смены верхушки Совмина. Оказалось, у правительства вызывало панику поручение достичь тысячи рублей средней зарплаты по стране.

— Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю заплату в стране должны иметь, — заявил Лукашенко, представляя новых министров, вице-премьеров и премьера.

По словам главы государства, он предложил альтернативу.

— Давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки, — сказал Александр Лукашенко.

На это предложение последовала следующая реакция:

— Да нет, в правительстве это невозможно, надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать. Так что же это за справедливость? — возмутился глава государства.

Байнет: «Страна 25 лет в шоке, разуйте ему глаза»

«Если всё было так, то почему это правительство не разогнали раньше?» — недоумевает участник дискуссии на площадке talks.by и предлагает посмотреть, на какие теплые места пересядут чиновники.

«Конечно, если прибыльную типографию сносить, а на её месте строить бюджетную организацию — громадный бассейнище для избранных — то для других бюджетников (нянечек и санитарок) не будет денег, — отвечает другой пользователь. — И не достигнешь 1 000 рублей...»

Люди задаются вопросом, почему Лукашенко не назначил своим министрам среднюю зарплату по стране: «Они и так за счет нас (народа) живут и ни в чём не нуждаются!»

«Я так понимаю, зарплата в 1000 $ к 2015 году у президента никакой паники не вызвала?»

«Десятый год носится с этой несчастной тысячей средней (500 у.е.) как с писаной торбой. Вроде бы все за, только вражеское правительство или правительство, назначенное врагами, категорически против, — с иронией отозвался один из комментаторов. — Уже и народ разбежался кто куда, где зарплаты 1000 у.е. не проблема, а он по-молодецки , бодро, с гиканьем повествует миру и народу о том, как успешно он борется с собственным правительством … Ещё чуть-чуть осталось —и он победит, как победил совсем недавно в Орше».

«Страна 25 лет в шоке, разуйте ему глаза», — предлагают на форуме.