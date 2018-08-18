Четыре новых вице-премьера Беларуси: кто они?

Александр Лукашенко сменил четырех из пяти заместителей премьер-министра.

Своих портфелей лишились Василий Матюшевский, Владимир Семашко, Анатолий Калинин и Василий Жарко. Единственным, кто смог пережить это кадровое землетрясение, был Михаил Русый, отвечающий за сельское хозяйство.

Александр Турчин. Фото bobruin.by

Первым вице-премьером стал Александр Генрихович Турчин. Ему 43 года, а родом из Новогрудка. Он был руководителем аппарата Совета министров. Также с февраля 2018 параллельно занимал должность уполномоченного по Гомельской области.

Турчин закончил нархоз. А трудовой путь начинал как заведующий магазина «Авангард». В Новогрудке живет отец Турчина Генрих Станиславович, нам удалось до него дозвониться, но ничего о сыне рассказывать он не захотел: «Он давно со мной не живет. Это закрытая семейная информация».

Затем Турчин поработал в Кореличском райисполкоме и Минском облисполкоме. Примечательно, что помимо работы в Аппарате Совета министров Турчин возглавлял Совет по развитию предпринимательства. Ярослав Романчук, также входящий в этот совет, так написал о Турчине: «Он на взлете своей карьеры, ему нужны победы, реальные и ощутимые».

Турчина называют автором либерального декрета №7 «О развитии предпринимательства». У него хорошие отношения с богатыми людьми страны, как Топузидис.

— Турчин — бюрократ, осторожный, законопослушный чиновник. Безусловно, он патриот Беларуси, на Россию смотреть не будет. В Новогрудке его любят, я сам слышал, как говорят: «Наш Турчин». Он идеально знает, как работает система. Вместе с тем, никогда не идет на обострение. Его позиция в совете: выслушивать обе стороны. Он больше технократ, чем либерал. Я считаю, что на посту первого вице-премьера, нужно проявлять больше творчества и быть более настойчивым, а этого Турчину не хватает, — сказал экономист Ярослав Романчук.

Игорь Ляшенко. Фото sb.by

Договариваться с Россией о поставках энергоносителей больше не будет Владимир Семашко, делавший это последние пятнадцать лет. Теперь выбивать скидки на газ и нефть будет Игорь Ляшенко. Последние четыре года он возглавлял концерн «Белнефтехим».

Ему 44 года, родился в Грузии. Но жил и учился в Гомеле. Закончил экономический факультет Гомельского государственного университета. Сразу по окончании попал на работу на Гомельский химический завод. Работал инженером, начальником планово-экономического отдела. С 2006 возглавил завод. В 2013 году был переведен в Минск в качестве заместителя председателя концерна «Белнефтехим», а уже через год возглавил его.

Он женат, воспитывает троих детей.

Владимир Кухарев. Фото media.bobruisk.ru

Строительную сферу будет возглавлять Владимир Кухарев. До этого он был заместителем председателя Комитета государственного контроля.

Кухареву 46 лет, он родом из большой деревни Тиманово, что в Климовичским районе. Это самый восток Беларуси. Окончил Могилевский педуниверситет. А потом в течение шести работал учителем в Климовичском районе.

В 1999 году перешел на работу в Госконтроль. От 2009 до 2012 возглавлял Центральный район Минска. В 2012 - 2016 был первым заместителем председателя Минского горисполкома. В горисполкоме он как раз курировал вопросы строительства и жилья.

Игорь Петришенко. Фото souzveche.ru

Должность посла Беларуси в России очень перспективна с точки зрения дальнейшего продвижения по служебной лестнице. Предшественник Петришенко Андрей Кобяков сначала стал главой Администрации президента, а потом премьер-министром. Петришенко же из Москвы въезжает в кабинет заместителя главы правительства по социальным вопросам.

Петришенко родом из деревни Неглюбка Ветковского района. Отец работал механиком в совхозе, а мать — аптекарем. Игорь родился в 1965 году. Потом отца перевели в райисполком, где он работал в отделе сельского хозяйства.

Игорь Петришенко окончил Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники, Военный Краснознамённый институт и Академию управления при президенте.

Десять лет отдал армии, где служил на офицерских должностях. С 1996 на чиновничьей службе. Был в аппарате министра, по делам СНГ. До 2003 г. работал на различных должностях в Совете министров. Потом перешел на дипломатическую службу.

Что примечательно там Петришенко отвечал только за отношения с Россией. Был советником в посольстве Беларуси в России, начальником управления России и Союзного государства МИД, заместителем министра. С 2012 — он посол Беларуси в России.

— Что же касается отрицания русского мира, как можно разделить нашего человека на русского и белоруса? Мы белорусы, мы действительно состоялись как нация. Точно так же, как русский человек. Что здесь не так, что делить? — говорил в одном интервью Петришенко.