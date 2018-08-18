Реплика дня от Лукашенко. «Я в Кремль отчитываться не езжу»

Президент заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав России. А тот политик, который примет такое решение, поставит крест на своей карьере.

Об этом Александр Лукашенко заявил при назначении нового руководства правительства и ряда министерств, передает телеканал «Беларусь 1».

— Некоторые, особенно россияне, «плявузгают», иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу.