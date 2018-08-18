Кадр дня. Путин танцует с министром иностранных дел Австрии на ее свадьбе

18 августа президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Фото Roland Schlager / pool / AP / Scanpix / LETA

По неофициальным данным, подарком Путина было выступление участников Кубанского казачьего хора.

Политические оппоненты Кнайсль раскритиковали ее за приглашение на праздник «самого агрессивного внешнеполитического врага Европы» и призвали уйти в отставку.