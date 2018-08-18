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Политика
18.08.2018
Влад Шведович, Наша Ніва
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине

18 августа стало известно, кто станет новым министром промышленности. Это 41-летний чиновник Павел Утюпин. Он сел на должность вместо Виталия Вовка, со скандалом снятого после визита Лукашенко в Оршу.

«Наша Нива» выяснила, что известно о новом министре.

Две Родины: Беларусь и Россия

Утюпин родился 17 декабря 1976 года в деревне Поповка Хорольского района Приморского края (это Дальний Восток России). В первый класс Павел пошел в соседнее село. Но надолго там не задержался — отец, Владимир Утюпин, был военным. В общем, корни Утюпина в России, в городе Кургане, там и по сей день живут родственники. Но семья военнослужащего много переезжала по СССР, в результате, осели Утюпины в Беларуси, в Борисове.

Любовь и Владимир Утюпины, родители будущего министра

После Павел Утюпин говорил в интервью газете «Вечерний Бобруйск», что у него две родины: Беларусь и Россия.

В Борисове родители Утюпина живут и по сей день. Там Павел окончил местную гимназию и решил поступать в Минск.

Мать Павла работала учительницей начальных классов. У Павла есть и родная младшая сестра, Кристина. Сегодня она юрисконсульт.

Сам маленький Павел хотел стать военным, как и отец, рассказала «Нашей Ниве» мать Любовь Утюпина. Но после Павел решил все же идти в экономисты.

Павел Утюпин с мамой. Фото ok.ru

— Сын окончил гимназию с серебряной медалью. После думал, куда поступать. Но насчет будущего советовался больше с отцом, не со мной, — сказала мать нового министра. — В общем, со мной Павел и свою работу не обсуждал, особо ничего не рассказывал.

Сегодня Павел Утюпин поддерживает близкие отношения с родителями, часто посещает Борисов.

— Они с женой и детьми приезжают к нам на все праздники, — говорит Любовь Утюпина.

Молодой Павел Утюпин (крайний справа), фото «Вечерний Бобруйск»

Сделал стремительную карьеру

После борисовской гимназии, Павел Утюпин поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета.

— Первый курс отучился заочно, и за это время приобрел опыт работы на предприятиях. На последнем курсе аспирантуры мне стало известно, что ищут кандидатуру на должность советника председателя Могилевского облисполкома. В основном искали среди иногородних, так как минчане, естественно, старались остаться в столице. Остановились на мне. В 25 лет я занял должность советника, через два года стал главным советником. Оттуда через четыре года перешел на должность заместителя генерального директора ОАО «Белшина», — рассказывал Утюпин газете «Вечерний Бобруйск».

Причем, Утюпин признавался, что боялся не справиться. Мол, раньше, и в должности советника также, он занимался экономическими вопросами, опыта управления не имел. Думал над предложением из «Белшины» больше месяца, но в итоге согласился.

Но перед госслужбой и «Белшиной» молодой Утюпин успел поработать на предприятиях на хороших должностях. Был заместителем директора по внешнеэкономическим связям предприятия «Дубль В», начальником отдела внешнеэкономических связей производственно-коммерческой фирмы «УТВ», экономистом планово-экономического отдела совместного предприятия «Фребор» в городе Борисове.

 Отец и хороший хозяин

Во время учебы на последнем курсе БГЭУ Павел познакомился с будущей женой. Первокурсница с необычным именем Александрина, была родом из Новолукомля. В 2005 году Павел и Александрина поженились. В том же году Утюпин начинает учебу в Академии президента.

Александрина Утюпина

Сегодня Александрина Утюпина работает на МАЗе. Утюпины растят двоих детей, старшей дочери Софии — 12 лет. Сыну Андрею — 10.

Павел и Александрина Утюпины

— На рыбалку с друзьями выбираюсь, но чтобы на постоянной основе — нет. У меня фанатический интерес к технике, есть множество механизмов для ведения домашнего хозяйства — дрели, фрезы, перфораторы, электролобзик … Одно дело проводку провести с помощью плоскогубцев, а другое — быстро проштрабить стену для провода. Стараюсь электроинструменты вовремя докупать: чтобы, если что-то сломается, было взамен. Весь ремонт в доме, за исключением профессиональных работ, на мне», — рассказывал о своем домашняя жизнь Павел Утюпин.

Знает Минпром изнутри

В 2008 году Утюпин был избран членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва от Могилевской области.

После «Белшины» Утюпин вернулся в чиновничество. Он занял должность заместителя министра промышленности в ноябре 2011 года. Проведя в Минпроме почти 6 лет, в 2017 году Утюпин был назначен заместителем министра экономики. Он занимался в том числе и иностранными инвестициями в Беларусь, нередко бывал в Китае.

Фото Минэкономики

Приватизации ждать не стоит

Как молодой министр будет руководить промышленностью пока неизвестно. Лукашенко отмечал, что одной из причин выбора Утюпина является экономический опыт чиновника.

Но популярная теория, что белорусские госпредприятия спасет только приватизация, вряд ли будет осуществляться на практике. Ведь это не зависит от министра. Государственная политика — распродажи не будет и точка.

— Мы отказались и от массовой распродажи государственного имущества. Опыт наших соседей, которые провели такую приватизацию, демонстрирует ряд долгосрочных негативных последствий, которые перевешивают краткосрочные финансовые выгоды. В последние годы приватизация в Беларуси осуществлялось точечно, при наличии стратегического инвестора, нацеленного на развитие предприятия, повышение его прибыльности и стоимости активов. Да, ее темпы заметно снизились, но это не означает отсутствия приватизационной политики, — говорил Утюпин в интервью БЕЛТА.

Также чиновник позитивно высказывался по поводу создания Таможенного союза и надеялся, что в будущем в нем появятся и новые страны.

В 2017 году Утюпин говорил, что массовых увольнений и сокращений на госпредприятиях ждать тоже не стоит. Мол, у нас все же «социально-ориентированное государство».

Поэтому, скорее всего, радикальных изменений не будет. Утюпин продолжит «терпимое» управление отраслью. Следует отметить, молодой чиновник никогда не боялся признавать наличие проблем. Но признавать проблемы — одно дело, а решать их и нести за это полную ответственность — совсем другое.

 
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