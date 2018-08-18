Кто вы, господин Румас?

Одни называют его прирожденным лидером, другие – папенькиным сынком, намекая на роль отца в продвижении по карьерной лестнице. «Салідарнасць» проследила жизненный путь премьера с образом либерала, узнав о малоизвестных до этого фактах из его биографии.

Сергей Румас с женой. Фото Sputnik / Виктор Толочко

«Румас – умный, порядочный и справедливый человек. Учился на «отлично», занимался спортом. Он действительно был лидером во всем»

Эдуард Воронков, однокурсник Сергея Румаса

Будущий премьер родился в 1969 году в Гомеле в семье сотрудника финансовых и контрольно-ревизионных органов Николая Филипповича Румаса, попавшего в областной центр после окончания института. Через несколько лет семья переехала в Минск, где отец Сергея Румаса получил должность начальника отдела в Министерстве финансов БССР.

Сын чиновника учился в минской средней школе №44, находящейся на проспекте Победителей. Наравне с другими одноклассниками гонял мяч после уроков, ходил на матчи минского «Динамо» времен Эдуарда Малофеева.

После окончания школы, вероятно, по инициативе отца, служившего в рядах Советской Армии, поступил в Ярославское высшее военно-финансовое училище.

Военную службу будущий вице-премьер проходил на Дальнем Востоке

Ныне проживающий в Москве Эдуард Воронков, учившийся с Сергеем Румасом на одном курсе, охарактеризовал «Салідарнасці» тогдашнего студента как исключительно порядочного человека с лидерскими качествами.

По окончании училища в 1990 году однокурсники вместе проходили военную службу на Дальнем Востоке. Сергей Румас был начальником финансовой службы одной из воинских частей 1-й Воздушной армии, которая находилась в Комсомольск-на-Амуре.

– Мы встречались на сборах, в силу служебной деятельности он приезжал в составе ревизионной группы в мою воинскую часть и наоборот. Сергей заслужил авторитет среди командования и сослуживцев. Финансовое хозяйство их воинской части было одним из лучших, – рассказал «Салідарнасці» Эдуард Воронков.

После распада СССР Румас вернулся в Минск. Там уже два года как его отец работал в правительстве Кебича первым заместителем министра финансов.

«Отзывы о Сергее Румасе были как о нормальном специалисте, но не выдающемся. Думаю, на первом этапе его карьеры могло сказаться имя отца»

Станислав Богданкевич, председатель Нацбанка в 1991-1995 г.г.

После возвращения на родину Сергей Румас поработал немного в спецуправлении, занимавшимся финансированием Белорусского военного округа, и коммерческих банках. Пока в 1995 году, одновременно с окончанием Академии управления при Кабинете министров, не возглавил в возрасте 25 лет один из филиалов «Беларусбанка» в Минске.

– Отзывы о Сергее Румасе были как о нормальном специалисте, но не выдающемся. Думаю, на первом этапе его карьеры могло сказаться имя отца, – заявил «Салідарнасці» экс-председатель Нацбанка Станислав Богданкевич.

Сергей Румас – счастливый семьянин, отец четырех сыновей. Супруга по профессии – врач-стоматолог

Жена и сыновья Сергея Румаса. Фото Sputnik / Виктор Толочко

Отец будущего премьера на тот момент уже благополучно пережил уход из власти Вячеслава Кебича и приход на президентское кресло Александра Лукашенко.

– Николай Румас был, что называется, службистом. Трудолюбивый, разумный, боевой. Не сказать, что был рыночником – я был больше либералом и рыночником, чем он. Верно служил Кебичу, не был сторонником Александра Григорьевича. Но после его прихода продолжил работать замминистра, – поделился воспоминаниями Станислав Богданкевич.

Летом 2001 года Николай Филиппович Румас лично присутствовал на защите диссертации сына в БГЭУ. Спустя два месяца замминистра финансов скоропостижно скончался.

Неожиданная утрата никак не повлияла на карьеру Сергея Румаса. Через четыре года Александр Лукашенко дал согласие на назначение Румаса-младшего председателем правления «Белагропромбанка». При нем банк стал крупнейшим кредитором национальной экономики.

«Можно сегодня спорить с Румасом, Мясниковичем по поводу того, кто более эффективный собственник: государство или частник. Но это им нужен этот спор. Мне он не нужен»

Александр Лукашенко, президент Беларуси

Накануне президентских выборов 2010 года Александр Лукашенко и глава Нацбанка Петр Прокопович заложили под экономику страны бомбу замедленного действия. В погоне за повышением средней зарплаты выпускники сельскохозяйственной академии и инженерно-строительного института отдали отмашку на запуск печатного станка. Последствия предстояло расхлебывать новому правительству, пришедшему на смену команде Сергея Сидорского.

По предположению Станислава Богданкевича, инициатором приглашения Сергея Румаса в новое правительство на курирование экономики и финансов стал Михаил Мясникович, чья кандидатура была согласована на пост премьера.

– Мясникович был в очень близких отношениях с отцом Румаса. Они тесно общались и сотрудничали в кабинете министров Кебича, когда первый работал зампредом главы правительства, а второй – зампредом министра финансов, – рассказал Станислав Богданкевич. – По происхождению Сергей Румас является для верховной власти проверенным кадром.

Знавшие Румаса-младшего приветствовали его назначение на должность вице-премьера.

– Сергей Николаевич – человек, который готов жестко отстаивать свою позицию перед любой аудиторией, вплоть до главы государства – написал, в частности, после оглашения состава нового Кабинета министров депутат Мингорсовета Юрий Воскресенский.

Спустя менее года Александр Лукашенко ответит на этот тезис, показав, где в реальности место инициативам молодого вице-премьера.

– Можно сегодня спорить с Румасом, Мясниковичем по поводу того, кто более эффективный собственник: государство или частник. Но это им нужен этот спор. Мне он не нужен, – отметит Александр Лукашенко на одном из совещаний осенью 2011 года.

Но до этого Сергей Румас успеет сказать многое из того, что от чиновника его ранга услышать уже и не надеялись. Раскритикует действия Нацбанка во время девальвационных процессов, признает чиновников «основным сдерживающим фактором» в привлечении иностранных инвестиций, назовет инфляцию «позором для правительства».

Как долго Сергею Румасу позволят выделяться из номенклатурной среды?

Стараясь решить инфляционную проблему, Румас вступит в спор с помощником президента Ткачевым, а кабинет министров Мясниковича выскажет готовность пожертвовать высокими темпами роста ВВП. Понимания у Лукашенко, как известно, эти инициативы не найдут.

Несмотря на последний проигрыш правительства, Станислав Богданкевич работу Сергея Румаса в должности вице-премьера в целом оценивал положительно.

– Он активен. Он вносит дисбаланс в бюрократические правила, с его приходом появились новые веяния. Очевидно, что Румас современный человек, человек здравого смысла, – сказал «Салідарнасці» Станислав Богданкевич.

Люди, знающие Румаса, отмечают, что у него есть «определенное честолюбие». В этом кроется драма Сергея Румаса. Имея знания и желание добиться высокого результата, он был вынужден уступать загнивающей генеральной линии, исходящей от самого Лукашенко.

В материале использованы фотографии photo.bymedia.net, infobank.by и goals.by.

Впервые материал был опубликован в «Салідарнасці» 31.01.2012