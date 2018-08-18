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Политика
18.08.2018
Салiдарнасць
Дмитриев: «Первое, что сделает Румас — разберется с чертовой крышей в Орше»

Лидер «Говори правду» — о конце эпохи Семашко и смене правительства.

Значит, средств на прокорм гигантски убыточных промышленных прожектов больше нет. Рыночный блок правительства усилился, считает Андрей Дмитриев.

«Экономика в России падает, позитивных новостей с той стороны ждать не приходится, а русская позиция по многим вопросам становится только жестче. В этих условиях нужно повышать способность отечественной экономики выживать самостоятельно. Новых ответов не придумано — нужны рыночные реформы, — написал Андрей Дмитриев в Фейсбуке.

Сергей Румас руководил банком Развития и имеет хорошие контакты со многими международными финансовыми организациями. Поэтому критически важной задачей привлечь в следующем году минимум миллиард ему будет справиться проще.

Перестали работать и старые способы ведения переговоров с Россией по нефте-газовой и другой тематике. Помню, как один высокий чиновник сказал про Семашко: «Способен выдавить слезу из камня». Значит, все пересохло. Семашко ушел. Вместо него прагматичный Игорь Петришенко и отлично понимающий русских бывший глава Белнефтехима Игорь Ляшенко.

Отдельный позитив, что новые назначения очень омолодили правительство. Самому Румасу нет и 50-ти, новому министру экономики Дмитрию Крутому 37 лет, вице-премьеру Андрею Турчину 43 года.

Не буду выносить вердиктов. У каждого правительства есть 100 дней, чтобы показать, в каком направлении оно будет идти.

Понятно, что первое, что сделает Румас — разберется с чертовой крышей в Орше.

И то, как он это сделает, вложит деньги или объяснит президенту, что нет смысла чинить крышу на заранее провальном экономическом проекте, это и будет ответ на многие вопросы».

Дмитриев назвал назначения обнадеживающими и пожелал удачи правительству в реформах.

 
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