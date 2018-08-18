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Политика
18.08.2018
«Это последняя капля». Как Лукашенко объяснил смену правительства

Оказалось, дело не только в Орше. По словам главы государства, поручение правительству достичь хотя бы тысячу рублей средней зарплаты по стране «у них вообще вызвало панику».

— Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

— А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! — заявил он.

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«Такая приватизация в Беларуси не пройдет. Мы что, хотим пойти по пути наших соседей?»

По словам главы государства, если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые в правительстве начали понимать это по-другому, мол, давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим:

— И притом никто не против приватизации. Было четко мною определено. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам — там люди живут и работают — мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия.

В том числе по таким вопросам, на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками.

— Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: «Мы этих увольняем, оставляем с крупной компании кукиш, как в народе говорят». Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна, — заявил президент. — Мы что, хотим пойти по пути наших соседей? Так они уже осудили подобную приватизацию, которая проводилась в 90-х.

— Но самое главное — с первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок — это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано.  …Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство.

«Давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки»

Поручение правительству достичь хотя бы Br1 тыс. средней зарплаты по стране «у них вообще вызвало панику, что это недопустимо», рассказал глава государства.

— Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю заплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше. Одни формулировки: «мы не можем», «мы не должны», «рухнет курс», «рухнет страна», «рухнет все», — продолжил глава государства.

— Хорошо, я предложил альтернативу. Давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, на это предложение последовала следующая реакция:

— Да нет, в правительстве это невозможно, надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать. Так что же это за справедливость?  — возмутился глава государства.

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