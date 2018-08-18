Лукашенко: «Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально»

Об этом глава Беларуси заявил, назначая новое руководство правительства и министерств.

— Я уже говорил, что внимательно отслеживаю реакцию общества на мои решения. Да и у меня уже давно выработалась привычка с первых дней ориентироваться на то, какого мнения люди о том курсе, который проводится в стране, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что, естественно, мнения есть разные.

— Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, — это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет, — заявил Александр Лукашенко.