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Скандалы
18.08.2018
Салiдарнасць
Раненый в Ивацевичах милиционер пришел в сознание

Состояние пострадавшего тяжелое, его могут транспортировать в минский госпиталь.

Об этом сообщил БЕЛТА главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович.

В настоящее время проводится врачебный консилиум. Обсуждается необходимость транспортировки раненого милиционера в госпиталь Минска.

Ранения сотрудник милиции получил в результате перестрелки в деревне Бобровичи, где сотрудники Ивацевичского РОВД 17 августа проводили рейд.

Милиционеры приехали к пожилому местному жителю, у которого, по информации правоохранителей, могло быть незарегистрированное охотничье ружье.

Мужчина открыл огонь из ружья по милиционерам. В результате погиб 42-летний участковый, его 23-летний коллега был ранен.

Житель деревни забаррикадировался в доме и угрожал продолжить стрельбу. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОНа, мужчина был обезврежен и задержан, сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание: от 8 до 25 лет тюрьмы; пожизненное заключение; смертную казнь.

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