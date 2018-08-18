Совладелец ресторана возле Куропат нарушил обещание: гости заведения устроили салют

Видео фейерверка опубликовал в Фейсбуке Дмитрий Дашкевич.

Судя по видео, в заведении гуляла свадьба, на которой и устроили салют.

Совладелец заведения Леонид Зайдес гарантировал, что в ресторане не будет звучать громкая живая музыка, салюты и фейерверки. Это заявление он сделал перед приглашенными журналистами месяц назад.

Это не единственные слова Леонида Зайдеса, которые не подтвердились.

На встрече с журналистами бизнесмен сказал, что компания отправляла в Минкульт письмо с предложением профинансировать создание в урочище мемориала. В развитие мемориального комплекса компания планировала вложить миллиард неденоминированных рублей.

Министерство культуры опровергло это заявление, сославшись на то, что не получало в 2012 году обращение компании «БелРестИнвест», в котором нынешние владельцы ресторана «Поедем поедим» предлагали профинансировать создание мемориального комплекса в Куропатах.